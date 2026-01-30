अंधारात दबा धरून बसतो हा 'सायलेंट किलर'; चावा घेतलेलं कळतंही नाही आणि आपण मृत्यूच्या दारात...

सकाळ डिजिटल टीम
रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत शिकार करणारा आणि नकळत मृत्यूच्या जाळ्यात ओढणारा हा साप पृथ्वीवरील सर्वात धोकादायक सापांपैकी एक मानला जातो.
Common Krait Snake
कॉमन क्रेट (Common Krait) असे या अत्यंत घातक सापाचे नाव आहे.
हा साप प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असतो आणि अंधाराचा पुरेपूर फायदा घेत शांतपणे आपली शिकार करतो.
त्याची हालचाल इतकी शांत असते की अनेकदा त्याची चाहूलही लागत नाही. याच कारणामुळे त्याला ‘सायलेंट किलर’ असेही संबोधले जाते.
दिवसा मात्र कॉमन क्रेट जवळजवळ पूर्णपणे निष्क्रिय असतो. तो एखाद्या सुरक्षित ठिकाणी लपून बसलेला असतो आणि हालचाल करत नाही. त्यामुळे दिवसा त्याचा सामना होण्याची शक्यता कमी असते.
या सापाचे विष अत्यंत न्यूरोटॉक्सिक स्वरूपाचे असते, जे थेट मज्जासंस्थेवर परिणाम करते.
विशेष म्हणजे, हा साप चावल्यावर अनेकदा चावल्याची खूणही दिसून येत नाही.
त्यामुळे व्यक्तीला साप चावल्याचे लक्षात येत नाही आणि वेळेत उपचार न मिळाल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. काही प्रकरणांत उपचाराअभावी मृत्यूही होऊ शकतो.
म्हणूनच, कॉमन क्रेट हा अत्यंत धोकादायक साप मानला जातो आणि विशेषतः रात्रीच्या वेळी सावधगिरी बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे.
