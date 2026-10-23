Why Do Sea Otters Keep Rocks : उदमांजर आयुष्यभर एकच 'दगड' का जपून ठेवते? जाणून घ्या या चतुर जलचराचे थक्क करणारे रहस्य

बाळकृष्ण मधाळे
समुद्रात राहणारे उदमांजर (Sea Otter) हे अत्यंत हुशार शिकारी आहेत. त्यांची एक खास सवय तुम्हाला थक्क करेल. ते शिकार करण्यासाठी दगडाचा वापर करतात आणि काही उदमांजर बराच काळ आपला आवडता दगड जपून ठेवतात!
why do sea otters keep rocks
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उदमांजर समुद्रातील अन्नावर उपजीविका करतात. मासे, खेकडे, शिंपले आणि इतर कवचधारी जलचर हे त्यांच्या आहारातील महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, या प्राण्यांचे कठीण कवच फोडणे सोपे नसते. त्यासाठी उदमांजर एक भन्नाट युक्ती वापरतात.
why do sea otters keep rocks
esakal
उदमांजर दगडाचा वापर हातोड्यासारखा करतात. ते कठीण कवच असलेले शिंपले किंवा इतर भक्ष्य दगडावर आपटून उघडतात. त्यामुळे आतले मऊ मांस खाणे त्यांना सोपे जाते. साध्या दगडाचा असा उपयोग करणारे हे निसर्गातील चतुर प्राणी आहेत.
why do sea otters keep rocks
esakal
उदमांजर पाण्यावर पाठीवर तरंगत असताना आपल्या छातीवर किंवा पोटावर दगड ठेवू शकतात. त्यावर शिंपले आपटून त्यांचे कवच फोडले जाते. अशा प्रकारे पाण्यात तरंगतानाच ते आपले अन्न मिळवतात.
why do sea otters keep rocks
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उदमांजरांच्या पुढच्या पायांखाली, काखेजवळ सैल त्वचेचा भाग असतो. काही उदमांजर त्यात दगड आणि पकडलेले भक्ष्य ठेवतात. त्यामुळे पाण्यात डुबकी मारताना त्यांना हे साहित्य सोबत नेणे सोपे होते.
why do sea otters keep rocks
esakal
उदमांजराला विशिष्ट आकाराचा किंवा वापरण्यास सोयीचा दगड उपयुक्त वाटू शकतो. त्यामुळे काही उदमांजर आपला आवडता दगड वारंवार वापरतात. मात्र, प्रत्येक उदमांजर आयुष्यभर एकच दगड वापरते किंवा तो पिल्लांना वारशाने देते, याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.
why do sea otters keep rocks
esakal
उदमांजरांची पिल्ले आईसोबत राहून अन्न शोधण्यासह अनेक कौशल्ये शिकतात. निरीक्षण आणि सरावातून त्यांना जगण्याच्या पद्धती आत्मसात करता येतात. दगडाचा वापर करण्यामागे अनुभव, शिकणे आणि योग्य साधन निवडण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरते.
why do sea otters keep rocks
esakal
उदमांजरांची दगड वापरण्याची पद्धत त्यांच्या बुद्धिमत्तेचे आणि परिस्थितीनुसार जुळवून घेण्याच्या क्षमतेचे सुंदर उदाहरण आहे. निसर्गात जगण्यासाठी केवळ ताकदच नाही, तर योग्य साधनाचा वापर करण्याचे कौशल्यही महत्त्वाचे असते.
why do sea otters keep rocks
esakal
वैज्ञानिक अचूकतेसाठी ‘दगड आयुष्यभर जपणे’, ‘पिल्लांना वारसा देणे’ आणि ‘मादी नरांपेक्षा अधिक कुशल असणे’ हे दावे निश्चित तथ्य म्हणून मांडलेले नाहीत. तसेच, पोटावर दगड ठेवून शिकार फोडण्याचे वर्तन विशेषतः समुद्री उदमांजरांमध्ये (Sea Otters) आढळते.
why do sea otters keep rocks
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How long does a horse live on average
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