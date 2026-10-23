Female Kangaroo Pouch : फक्त 1 ग्रॅम वजन आणि 30 दिवसांत जन्म! कांगारूच्या पोटावरील 'त्या' जादूई पिशवीचे रहस्य वाचून व्हाल अचंबित

बाळकृष्ण मधाळे
मादी कांगारूच्या पोटावर असलेली पिशवी म्हणजे केवळ एक त्वचेची घडी नाही, तर तिच्या बाळासाठी सुरक्षित घरच आहे. जन्मानंतर पिल्लाचा पूर्ण विकास झालेला नसतो. त्यामुळे त्याची वाढ, पोषण आणि संरक्षण करण्यासाठी ही पिशवी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
Why do female kangaroos have pouch
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कांगारूचा गर्भावस्थेतील कालावधी प्रजातींनुसार बदलतो. लाल कांगारूच्या मादीचा गर्भावधी साधारण ३३ दिवसांचा असतो. एवढ्या कमी काळात जन्मलेले पिल्लू अतिशय लहान आणि अपरिपक्व असते. त्यामुळे जन्मानंतर त्याला बाहेरच्या जगात स्वतंत्रपणे जगणे शक्य नसते.
Why do female kangaroos have pouch
esakal
लाल कांगारूचे नवजात पिल्लू साधारण २ ते ३ सेंमी लांब आणि सुमारे एक ग्रॅम वजनाचे असू शकते. त्याचे डोळे आणि कान पूर्ण विकसित झालेले नसतात. तरीही जन्मानंतर ते आईच्या केसांमधून सरकत पोटावरील पिशवीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते.
Why do female kangaroos have pouch
esakal
आईच्या पिशवीत पिल्लाला उबदार आणि संरक्षित वातावरण मिळते. बाहेरील वातावरणातील धोके टाळून ते तिथेच हळूहळू वाढते. सुरुवातीच्या काही महिन्यांत पिशवी हेच त्याचे मुख्य आश्रयस्थान असते.
Why do female kangaroos have pouch
esakal
पिशवीत पोहोचल्यानंतर पिल्लू आईच्या स्तनाग्राला घट्ट धरून राहते. सुरुवातीला ते स्वतःहून प्रभावीपणे दूध पिऊ शकत नाही. काही कांगारू प्रजातींमध्ये आईच्या स्नायूंच्या हालचालींमुळे दूध पिल्लाच्या तोंडात पोहोचण्यास मदत होते.
Why do female kangaroos have pouch
esakal
साधारण चार ते पाच महिन्यांनंतर पिल्लू पिशवीतून डोके बाहेर काढू लागते. त्यानंतर ते हळूहळू बाहेर येऊन आजूबाजूचा परिसर पाहते आणि आईच्या जवळ राहून नवीन गोष्टी शिकते. मात्र, या टप्प्यावर त्याला आईच्या संरक्षणाची आणि दुधाची गरज असते.
Why do female kangaroos have pouch
esakal
पिल्लू बाहेर फिरू लागल्यानंतरही आईची पिशवी त्याच्यासाठी महत्त्वाची असते. धोका जाणवल्यास किंवा विश्रांतीची गरज भासल्यास ते पुन्हा पिशवीत आश्रय घेऊ शकते. अशा प्रकारे पिशवी त्याला वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात संरक्षण देते.
Why do female kangaroos have pouch
esakal
कांगारूची पिशवी ही निसर्गाने दिलेली विलक्षण जीवनरक्षक व्यवस्था आहे. जन्मानंतर अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या पिल्लाला ती सुरक्षित जागा, पोषण आणि वाढीसाठी आवश्यक आधार देते. म्हणूनच, कांगारूच्या पिल्लाच्या जगण्याच्या प्रवासात आईच्या पिशवीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
Why do female kangaroos have pouch
esakal
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esakal