निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! तुम्ही 'हे' जगातील सर्वात रंगीबेरंगी माकड पाहिले का?

सकाळ डिजिटल टीम

सुंदर माकड

जगातील सर्वात सुंदर आणि रंगीबेरंगी मकाड कोणते आहे व ते कोठे अढळते जाणून घ्या.

Red-shanked Douc Langur

रंगांची उधळण

या माकडाच्या अंगावर पाच वेगवेगळ्या रंगांची छटा पाहायला मिळते. यामुळेच याला जगातील सर्वात 'कलरफुल' माकड मानले जाते.

Red-shanked Douc Langur

विशिष्ट रंगसंगती

यांचे पाय गुडघ्यापासून खाली तांबूस-लाल (Reddish-brown) रंगाचे असतात (म्हणूनच यांना 'रेड-शँक्ड' म्हणतात), हात राखाडी, चेहरा पिवळसर-नारंगी आणि मान पांढरी असते.

Red-shanked Douc Langur

कुठे आढळतात

हे दुर्मिळ माकडे प्रामुख्याने आग्नेय आशियातील व्हिएतनाम, लाओस आणि कंबोडिया येथील घनदाट वर्षावनांमध्ये आढळतात.

Red-shanked Douc Langur

पांढरी दाढी आणि शेपटी

यांचा चेहरा पिवळसर असतो आणि त्याला पांढऱ्या लांब केसांची दाढी असते. त्यांची शेपटी शरीरापेक्षा लांब आणि पांढऱ्या शुभ्र रंगाची असते.

Red-shanked Douc Langur

खाद्य सवयी

हे प्रामुख्याने पाने खाणारे (Folivorous) प्राणी आहेत. त्यांच्या आहारात कोवळी पाने, फळे, फुले आणि बियांचा समावेश असतो. पाने पचवण्यासाठी त्यांच्याकडे गाईसारखाच मोठा जठर असतो.

Red-shanked Douc Langur

समूहाने वास्तव्य

हे माकडे सामाजिक असतात आणि साधारणपणे ४ ते १५ च्या गटात राहतात. कधीकधी ५० पेक्षा जास्त माकडांचे मोठे गटही पाहायला मिळतात.

Red-shanked Douc Langur

शांत स्वभाव

इतर माकडांच्या तुलनेत रेड-शँक्ड डोक लँगर खूप शांत स्वभावाचे असतात. ते एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी चेहऱ्यावरील हावभाव आणि विशिष्ट आवाजांचा वापर करतात.

Red-shanked Douc Langur

स्वच्छता प्रेमी

हे माकडे तासनतास एकमेकांचे केस स्वच्छ करण्यात (Grooming) घालवतात. यामुळे त्यांच्यातील सामाजिक बंध घट्ट होण्यास मदत होते.

Red-shanked Douc Langur

NRCC Camel Research

