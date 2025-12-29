निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! तुम्ही 'हे' जगातील सर्वात रंगीबेरंगी माकड पाहिले का?

सकाळ डिजिटल टीम
जगातील सर्वात सुंदर आणि रंगीबेरंगी मकाड कोणते आहे व ते कोठे अढळते जाणून घ्या.
या माकडाच्या अंगावर पाच वेगवेगळ्या रंगांची छटा पाहायला मिळते. यामुळेच याला जगातील सर्वात 'कलरफुल' माकड मानले जाते.
यांचे पाय गुडघ्यापासून खाली तांबूस-लाल (Reddish-brown) रंगाचे असतात (म्हणूनच यांना 'रेड-शँक्ड' म्हणतात), हात राखाडी, चेहरा पिवळसर-नारंगी आणि मान पांढरी असते.
हे दुर्मिळ माकडे प्रामुख्याने आग्नेय आशियातील व्हिएतनाम, लाओस आणि कंबोडिया येथील घनदाट वर्षावनांमध्ये आढळतात.
यांचा चेहरा पिवळसर असतो आणि त्याला पांढऱ्या लांब केसांची दाढी असते. त्यांची शेपटी शरीरापेक्षा लांब आणि पांढऱ्या शुभ्र रंगाची असते.
हे प्रामुख्याने पाने खाणारे (Folivorous) प्राणी आहेत. त्यांच्या आहारात कोवळी पाने, फळे, फुले आणि बियांचा समावेश असतो. पाने पचवण्यासाठी त्यांच्याकडे गाईसारखाच मोठा जठर असतो.
हे माकडे सामाजिक असतात आणि साधारणपणे ४ ते १५ च्या गटात राहतात. कधीकधी ५० पेक्षा जास्त माकडांचे मोठे गटही पाहायला मिळतात.
इतर माकडांच्या तुलनेत रेड-शँक्ड डोक लँगर खूप शांत स्वभावाचे असतात. ते एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी चेहऱ्यावरील हावभाव आणि विशिष्ट आवाजांचा वापर करतात.
हे माकडे तासनतास एकमेकांचे केस स्वच्छ करण्यात (Grooming) घालवतात. यामुळे त्यांच्यातील सामाजिक बंध घट्ट होण्यास मदत होते.
