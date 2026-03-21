भारतीयांनाही यूएस व्हिसा बाँड खरेदी करावा लागेल का? त्यासाठी किती पैसे लागतील? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

अमेरिकेने एक नवीन व्हिसा नियम लागू केला आहे. २ एप्रिल २०२६ पासून, अंदाजे ५० देशांच्या नागरिकांना बी१ किंवा बी२ व्हिसा मिळवण्यापूर्वी १५,००० डॉलर्सपर्यंतचा व्हिसा बाँड जमा करणे आवश्यक असेल.

या निर्णयामुळे भारतात एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारतीय प्रवाशांनाही अमेरिकेला भेट देण्यासाठी लाखो रुपये तयार ठेवावे लागतील का?

याचे सरळ उत्तर 'नाही' असे आहे. सध्या, या नवीन धोरणामध्ये भारतीय नागरिकांचा समावेश नाही. हा नियम प्रामुख्याने अशा देशांना लागू होतो जिथे व्हिसा मुदतीपेक्षा जास्त काळ राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

या यादीत भारताचा समावेश नसल्यामुळे, भारतीय अर्जदार कोणत्याही अतिरिक्त बंधपत्राच्या आवश्यकतांशिवाय विद्यमान प्रणालीअंतर्गत अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज करू शकतात.

व्हिसा बॉण्ड हे शुल्क नाही. ही एक सुरक्षा ठेव आहे. प्रवाशांनी व्हिसाच्या आवश्यकतांचे पालन करावे आणि वेळेवर आपल्या मायदेशी परत यावे, याची खात्री करणे हा याचा उद्देश आहे.

जर प्रवाशांनी सर्व आवश्यकतांचे पालन केले, तर संपूर्ण रक्कम परत केली जाते. अन्यथा, पैसे जप्त केले जाऊ शकतात. या नियमाच्या अधीन असलेल्या देशांच्या नागरिकांसाठी, बॉण्डची रक्कम $5,000 ते $15,000 पर्यंत असते.

भारतीय चलनात ही रक्कम अंदाजे ₹4.5 लाख ते ₹13.6 लाख आहे. ही रक्कम पूर्वनिश्चित नसते. व्हिसा अधिकारी मुलाखतीदरम्यान अर्जदाराची प्रोफाइल आणि त्यात असलेल्या संभाव्य धोक्यांच्या आधारावर ही रक्कम निश्चित करतात.

हा नियम केवळ निवडक देशांना लागू होतो. यामध्ये बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतान यांसारख्या काही दक्षिण आशियाई देशांचा, तसेच आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांचा समावेश आहे.

या धोरणाचा उद्देश व्हिसाच्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीर वास्तव्य कमी करणे आणि व्हिसाच्या नियमांचे अधिक चांगल्या प्रकारे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे.

या नियमांतर्गत येणाऱ्या अर्जदारांनी pay.gov सारख्या अधिकृत अमेरिकी सरकारी पेमेंट प्रणालीद्वारे निधी जमा करणे आवश्यक आहे. ही एक औपचारिक आणि मागोवा घेता येण्याजोगी प्रक्रिया आहे.

हे अपडेट भारतीय नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. सध्या त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार नाही आणि त्यांच्या अमेरिका प्रवासाच्या योजनांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

