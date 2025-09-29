Women's World Cup सर्वाधिकवेळा जिंकणारे संघ

Pranali Kodre

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा ३० सप्टेंबर ते २ नोव्हेंबर दरम्यान खेळवला जाणार आहे.

ICC Women’s World Cup Winners

|

Sakal

१३ वा महिला वनडे वर्ल्ड कप

भारत आणि श्रीलंकेत खेळवली जाणारी ही महिला वर्ल्ड कपची १३ वी स्पर्धा आहे.

ICC Women’s World Cup Winners

|

Sakal

तीन संघांनी मिळवलं विजेतेपद

पण आत्तापर्यंत केवळ तीन संघांनीच महिला वर्ल्ड कप जिंकला आहे.

ICC Women’s World Cup Winners

|

Sakal

ऑस्ट्रेलिया महिला संघ

ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने १९७८, १९८२, १९८८, १९९७, २००५, २०१३ आणि २०२२ असे एकूण सात वनडे वर्ल्ड कप जिंकले आहेत.

Australia Women Team 2023

|

Sakal

इंग्लंड महिला संघ

इंग्लंड महिला संघाने १९७३, १९९३, २००९ आणि २०१७ असे चार वेळा वनडे वर्ल्ड कप जिंकले आहेत.

England Women Team

|

Sakal

न्यूझीलंड महिला संघ

न्यूझीलंड महिला संघाने २००० साली वनडे वर्ल्ड कप जिंकला आहे.

New Zealand Women Team 2000

|

Sakal

भारतीय महिला संघ

भारतीय संघ दोनवेळा वर्ल्ड कप विजयाच्या जवळ होता, मात्र २००५ आणि २०१७ मध्ये भारताला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते.

India Women Team

|

Sakal

Asia Cup जिंकणारे ६ भारतीय कर्णधार कोणते?

Suryakumar Yadav

|

Sakal

येथे क्लिक करा