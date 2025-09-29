Women's World Cup सर्वाधिकवेळा जिंकणारे संघ

Pranali Kodre
महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा ३० सप्टेंबर ते २ नोव्हेंबर दरम्यान खेळवला जाणार आहे.
भारत आणि श्रीलंकेत खेळवली जाणारी ही महिला वर्ल्ड कपची १३ वी स्पर्धा आहे.
पण आत्तापर्यंत केवळ तीन संघांनीच महिला वर्ल्ड कप जिंकला आहे.
ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने १९७८, १९८२, १९८८, १९९७, २००५, २०१३ आणि २०२२ असे एकूण सात वनडे वर्ल्ड कप जिंकले आहेत.
Australia Women Team 2023
इंग्लंड महिला संघाने १९७३, १९९३, २००९ आणि २०१७ असे चार वेळा वनडे वर्ल्ड कप जिंकले आहेत.
England Women Team
न्यूझीलंड महिला संघाने २००० साली वनडे वर्ल्ड कप जिंकला आहे.
New Zealand Women Team 2000
भारतीय संघ दोनवेळा वर्ल्ड कप विजयाच्या जवळ होता, मात्र २००५ आणि २०१७ मध्ये भारताला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते.
India Women Team
