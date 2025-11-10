हिवाळ्यात 'हे' फळ आरोग्यासाठी ठरते सुपरफूड

सकाळ डिजिटल टीम

फळांचे सेवन

हिवाळ्यात आरोग्याची काळजी घेणे खुप महत्वाचे असते या ऋतुमध्ये आहारात देखील बदल होतो. कोणत्या फळांचे सेवन या ऋतुमध्ये करावे जाणून घ्या.

Anjeer

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

अंजीरात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे थंडीच्या काळात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात, ज्यामुळे सर्दी आणि फ्लूपासून बचाव होतो.

Anjeer

शरीराला ऊर्जा देते

नैसर्गिक शर्करा आणि कर्बोदके (Carbohydrates) असल्यामुळे अंजीर शरीराला त्वरित ऊर्जा पुरवते आणि थंडीत उत्साही ठेवण्यास मदत करते.

Anjeer

उष्णता

सुकलेले अंजीर हे नैसर्गिकरित्या शरीरात उष्णता निर्माण करतात, जे थंडीचा सामना करण्यास मदत करते.

Anjeer

हाडांना बळकटी

हे कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचा उत्कृष्ट स्रोत आहे. हिवाळ्यात हाडांचे आरोग्य राखण्यासाठी आणि सांधेदुखी कमी करण्यासाठी हे फायदेशीर मानले जाते.

Anjeer

ऍनिमियामध्ये उपयुक्त

अंजीरात लोहाचे (Iron) प्रमाण चांगले असते, ज्यामुळे शरीरातील रक्ताची कमतरता (ऍनिमिया) दूर होण्यास आणि हिमोग्लोबिनची पातळी वाढण्यास मदत होते.

Anjeer

पचनक्रिया सुधारते

अंजीरात फायबरचे (Fiber) प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि हिवाळ्यात सामान्यतः होणारी बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करते.

Anjeer

रक्तदाब नियंत्रित ठेवते

अंजीरात पोटॅशियम जास्त आणि सोडियम कमी असल्याने, ते रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

Anjeer

मधुमेह

अंजीर गोड असले तरी, त्यातील फायबरमुळे रक्तातील साखर (Blood Sugar) त्वरित वाढण्यापासून रोखण्यास मदत होते. परंतु मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे.

Anjeer

