Egg Benefits in Winter : हिवाळ्यात अंडी खाल्ल्याने काय होते?

बाळकृष्ण मधाळे
थंडीच्या दिवसांत अंडी खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. अंड्यांमधील प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे शरीराला आवश्यक पोषण देतात.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
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अंड्यांमध्ये प्रथिने, जीवनसत्त्व A, D, B12, फोलेट, कोलीन आणि सेलेनियम असते. हे घटक शरीराच्या विविध कार्यांसाठी उपयुक्त आहेत.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
esakal
अंड्यांमधील उच्च दर्जाची प्रथिने स्नायूंची वाढ, दुरुस्ती आणि मजबुती राखण्यास मदत करतात.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
esakal
अंड्यांच्या पिवळ्या बलकामधील ल्युटीन, झियाझँथिन आणि जीवनसत्त्व A डोळ्यांचे आरोग्य व सामान्य दृष्टी टिकवण्यास मदत करतात.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
esakal
अंड्यांमधील जीवनसत्त्व D कॅल्शियमच्या शोषणास मदत करते. त्यामुळे हाडांचे आरोग्य टिकवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
esakal
अंड्यांमधील प्रथिने आणि पोषक घटक त्वचेसह शरीरातील पेशींच्या देखभालीस मदत करतात.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
esakal
अंड्यांमधील जीवनसत्त्व B12 लाल रक्तपेशींची निर्मिती आणि मज्जासंस्थेचे सामान्य कार्य यांसाठी आवश्यक आहे.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
esakal
अंडी खाण्याचे प्रमाण वय, आहार आणि आरोग्यस्थितीनुसार ठरते. अंडी पूर्णपणे शिजवून खावीत. कोलेस्टेरॉल किंवा हृदयविकाराची समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
esakal
हिवाळ्यात अंडी हा पौष्टिक आहाराचा चांगला पर्याय आहे. मात्र, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
Health Benefits of Eating Eggs in Winter
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