हिवाळ्यात घ्या ओल्या हरभऱ्याची चव! 'हे' जबरदस्त फायदे वाचून व्हाल थक्क

सकाळ डिजिटल टीम
हिवाळ्यात ओला हरभरा का खावा यामुळे आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
ओल्या हरभऱ्यामध्ये भरपूर प्रथिने (Protein) असतात, जे थंडीत शरीरातील पेशींची दुरुस्ती आणि वाढीसाठी मदत करतात, तसेच स्नायूंना (Muscles) मजबूत बनवतात.
यात नैसर्गिकरित्या कार्बोहायड्रेट्स (Carbohydrates) असल्यामुळे, तो हिवाळ्यात शरीराला दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा देतो आणि थंडीत शरीराला उबदार ठेवण्यास मदत करतो.
ओला हरभरा हा फायबरचा (Fiber) उत्कृष्ट स्रोत आहे. हे फायबर पचनक्रिया सुधारते, आतड्यांचे आरोग्य जपते आणि बद्धकोष्ठता दूर ठेवण्यास मदत करते.
यामध्ये लोह (Iron) आणि फोलेट मोठ्या प्रमाणात असते. हे घटक रक्त तयार करण्यास मदत करतात, हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारतात आणि ॲनिमियाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.
हरभऱ्यातील फायबर, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम कोलेस्टेरॉलची (Cholesterol) पातळी नियंत्रित ठेवतात, ज्यामुळे हृदयविकारांचा धोका कमी होण्यास मदत मिळते.
यात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस सारखी खनिजे (Minerals) असतात, जी हाडे मजबूत ठेवण्यास आणि स्नायूंचे कार्य सुधारण्यास मदत करतात.
व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे ते त्वचेला चमक आणतात आणि केसांच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जातता.
प्रोटीन आणि फायबर जास्त असल्याने ओला हरभरा खाल्ल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, ज्यामुळे भूक कमी लागते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
