हायड्रेशनची कमतरता? ओठ फाटण्यामागचं खरं कारण जाणून घ्या!

Aarti Badade

कोरड्या ओठांची समस्या

हिवाळ्यातील थंड वातावरणामुळे त्वचा आणि ओठ कोरडे होऊन फाटतात (Chapped), त्यामुळे त्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.

हायड्रेटेड रहा

थंडीत पाणी कमी पितात, पण ओठांना हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी (Drink Water) पिणे गरजेचे आहे.

लिप बामचा वापर

दिवसभरात दोन ते तीन वेळा चांगल्या प्रतीचा लिप बाम (Lip Balm) लावा.

स्क्रब करा

आठवड्यातून दोन वेळा कॉफी आणि साखरेचा वापर करून ओठांचा हळुवार स्क्रब करा.

ओठ चाटणे टाळा

ओठ चाटण्याची (Licking Lips) सवय पूर्णपणे टाळा, कारण यामुळे ओठ आणखी कोरडे होतात.

लिपस्टिक टाळा

ओठांची त्वचा पातळ आणि संवेदनशील असल्याने, हिवाळ्यात लिपस्टिक (Avoid Lipstick) लावणे शक्यतो टाळा.

खोबरेल तेल लावा

रात्री झोपण्यापूर्वी ओठांवर खोबरेल तेल (Coconut Oil) लावून मालिश करा, ज्यामुळे ते मऊ राहतील.

