हिवाळा सुरू होताच केसांत कोंडा होतोय? हे 3 उपाय करून पाहा!

Aarti Badade

हिवाळ्यात कोंडा का वाढतो?

थंड आणि कोरड्या हवेमुळे टाळूची त्वचा कोरडी पडते, त्यामुळे केसांमध्ये कोंडा आणि खाज येण्याचा त्रास वाढू शकतो.

Winter Dandruff remedies

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खोबरेल तेल आणि लिंबाचा रस

दोन चमचे कोमट खोबरेल तेलात काही थेंब लिंबाचा रस मिसळून टाळूला लावा आणि ३० मिनिटांनी सौम्य शॅम्पूने केस धुवा.

Winter Dandruff remedies

| Sakal

कोरफडीचा गर

ताज्या कोरफडीचा गर केसांच्या मुळांना लावून १५ ते २० मिनिटांनी केस साध्या पाण्याने धुतल्यास टाळूला थंडावा मिळू शकतो.

Winter Dandruff remedies

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Sakal

दही आणि मेथीची पेस्ट

रात्रभर भिजवलेले मेथी दाणे वाटून त्यात दही मिसळा, हा लेप टाळूला लावा आणि अर्ध्या तासाने केस धुवा.

Winter Dandruff remedies

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Sakal

केस धुताना ही काळजी घ्या

हिवाळ्यात केस धुण्यासाठी खूप गरम पाणी वापरू नका, कारण त्यामुळे टाळूचा कोरडेपणा आणि खाज वाढू शकते.

Winter Dandruff remedies

| esakal

उपाय करण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा

लिंबाचा रस किंवा इतर घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर चाचणी करा आणि जळजळ झाल्यास वापरणे टाळा.

Winter Dandruff remedies

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Sakal

त्रास कायम असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

चार आठवड्यांनंतरही कोंडा कमी न झाल्यास किंवा तीव्र खाज, लालसरपणा आणि केसगळती जाणवल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांची मदत घ्या.

Winter Dandruff remedies

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Sakal

हिवाळ्यात रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्याला सिरम लावावे की मॉइश्चरायझर?

Serum vs moisturizer skin care

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Sakal

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