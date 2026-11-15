हिवाळा सुरू होताच केसांत कोंडा होतोय? हे 3 उपाय करून पाहा!

Aarti Badade
थंड आणि कोरड्या हवेमुळे टाळूची त्वचा कोरडी पडते, त्यामुळे केसांमध्ये कोंडा आणि खाज येण्याचा त्रास वाढू शकतो.
Winter Dandruff remedies
sakal
दोन चमचे कोमट खोबरेल तेलात काही थेंब लिंबाचा रस मिसळून टाळूला लावा आणि ३० मिनिटांनी सौम्य शॅम्पूने केस धुवा.
Winter Dandruff remedies
ताज्या कोरफडीचा गर केसांच्या मुळांना लावून १५ ते २० मिनिटांनी केस साध्या पाण्याने धुतल्यास टाळूला थंडावा मिळू शकतो.
Winter Dandruff remedies
Sakal
रात्रभर भिजवलेले मेथी दाणे वाटून त्यात दही मिसळा, हा लेप टाळूला लावा आणि अर्ध्या तासाने केस धुवा.
Winter Dandruff remedies
Sakal
हिवाळ्यात केस धुण्यासाठी खूप गरम पाणी वापरू नका, कारण त्यामुळे टाळूचा कोरडेपणा आणि खाज वाढू शकते.
Winter Dandruff remedies
लिंबाचा रस किंवा इतर घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर चाचणी करा आणि जळजळ झाल्यास वापरणे टाळा.
Winter Dandruff remedies
Sakal
चार आठवड्यांनंतरही कोंडा कमी न झाल्यास किंवा तीव्र खाज, लालसरपणा आणि केसगळती जाणवल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांची मदत घ्या.
Winter Dandruff remedies
Sakal
Serum vs moisturizer skin care
Sakal