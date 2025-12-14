हिवाळी डाएट टिप्स! शरीर गरम आणि तंदुरुस्त ठेवणारे 10 उत्तम पदार्थ

Aarti Badade

हिवाळ्यातील गरज

हिवाळ्यात शरीराला उबदार (Warmth) ठेवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवण्यासाठी पौष्टिक आहाराची गरज असते.

बाजरी आणि ऊर्जा

बाजरीची भाकरी खाणे सर्वात फायदेशीर ठरते; ती शरीराला नैसर्गिकरित्या उबदार ठेवते आणि ऊर्जा देते.

गूळ आणि तूप

गूळ (Jaggery) आणि तूप (Ghee) हे दोन्ही पदार्थ शरीराला उष्णता देतात, तसेच तूप सांध्यांसाठी (Joints) चांगले असते.

कंदमुळे खा

गाजर (Carrot), रताळे (Sweet Potato), बीट यांसारखी कंदमुळे फायबर आणि ऊर्जा पुरवतात.

पालेभाज्यांचा समावेश

पालक, मेथी आणि सरसों यांसारख्या पालेभाज्या व्हिटॅमिन (Vitamins) आणि खनिजे (Minerals) देतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवा

संत्री, किवी आणि लिंबू यांसारखी लिंबूवर्गीय फळे (Citrus Fruits) व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) देऊन रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.

सुकामेवा आणि उष्णता

बदाम (Almonds), अक्रोड (Walnuts) आणि तीळ (Sesame) हे शरीराला उष्णता देतात आणि मेटाबॉलिज्म सुधारतात.

कडधान्ये आणि शेंगा

राजमा, चणे आणि मसूर यांसारखी कडधान्ये लोह (Iron) आणि प्रथिने (Protein) पुरवतात.

मसाल्यांचे फायदे

लसूण (Garlic), आले (Ginger) आणि हळद (Turmeric) सर्दी-खोकल्यापासून बचाव करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.

मध आणि दही

थंडीत मध (Honey) आणि दही (Yogurt) खाणे देखील शरीराला उत्तम पोषण देते.

काय टाळावे

थंड पेये, आईस्क्रीम आणि प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Food) खाणे हिवाळ्यात टाळणे गरजेचे आहे.

