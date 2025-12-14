हिवाळी डाएट टिप्स! शरीर गरम आणि तंदुरुस्त ठेवणारे 10 उत्तम पदार्थ

Aarti Badade
हिवाळ्यात शरीराला उबदार (Warmth) ठेवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवण्यासाठी पौष्टिक आहाराची गरज असते.
बाजरीची भाकरी खाणे सर्वात फायदेशीर ठरते; ती शरीराला नैसर्गिकरित्या उबदार ठेवते आणि ऊर्जा देते.
गूळ (Jaggery) आणि तूप (Ghee) हे दोन्ही पदार्थ शरीराला उष्णता देतात, तसेच तूप सांध्यांसाठी (Joints) चांगले असते.
गाजर (Carrot), रताळे (Sweet Potato), बीट यांसारखी कंदमुळे फायबर आणि ऊर्जा पुरवतात.
पालक, मेथी आणि सरसों यांसारख्या पालेभाज्या व्हिटॅमिन (Vitamins) आणि खनिजे (Minerals) देतात.
संत्री, किवी आणि लिंबू यांसारखी लिंबूवर्गीय फळे (Citrus Fruits) व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) देऊन रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.
बदाम (Almonds), अक्रोड (Walnuts) आणि तीळ (Sesame) हे शरीराला उष्णता देतात आणि मेटाबॉलिज्म सुधारतात.
राजमा, चणे आणि मसूर यांसारखी कडधान्ये लोह (Iron) आणि प्रथिने (Protein) पुरवतात.
लसूण (Garlic), आले (Ginger) आणि हळद (Turmeric) सर्दी-खोकल्यापासून बचाव करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.
थंडीत मध (Honey) आणि दही (Yogurt) खाणे देखील शरीराला उत्तम पोषण देते.
थंड पेये, आईस्क्रीम आणि प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Food) खाणे हिवाळ्यात टाळणे गरजेचे आहे.
