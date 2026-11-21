Aarti Badade
थंडीच्या दिवसांत शरीर उबदार आणि निरोगी ठेवण्यासाठी पौष्टिक अन्नासोबत पुरेसे पाणी पिणेही महत्त्वाचे असते.
winter food-or water body need
शरीराचे तापमान टिकवण्यासाठी ऊर्जा खर्च होत असल्याने काही लोकांना थंडीच्या दिवसांत नेहमीपेक्षा जास्त भूक लागू शकते.
winter food-or water body need
बाजरी, तीळ, गूळ, सुका मेवा, डाळी, तूप आणि हंगामी भाज्यांमधून शरीराला ऊर्जा व आवश्यक पोषक घटक मिळतात.
winter food-or water body need
esakal
थंड हवामानात घाम कमी येत असल्याने तहानेची जाणीव कमी होऊ शकते; मात्र त्यामुळे शरीराची पाण्याची गरज कमी होत नाही.
winter food-or water body need
पुरेसे पाणी न प्यायल्यास शरीरात निर्जलीकरण होऊ शकते आणि थकवा, त्वचेचा कोरडेपणा व बद्धकोष्ठतेचा त्रास जाणवू शकतो.
winter food-or water body need
दिवसभर नियमित अंतराने पाणी प्या; सूप आणि कोमट पाणीही घेऊ शकता, मात्र पाण्याचे प्रमाण वय, हालचाल आणि आरोग्यानुसार बदलते.
winter food-or water body need
Sakal
हिवाळ्यात पौष्टिक आहारातून ऊर्जा मिळवा आणि तहान कमी लागली तरी पुरेसे पाणी पिऊन शरीर हायड्रेटेड ठेवा.
winter food-or water body need
sakal
lohagad
Sakal