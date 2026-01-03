हिवाळ्यात 'हे' सुपरफूड खा आणि आजारांना पळवून लावा; रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी सर्वोत्तम फळे

सकाळ डिजिटल टीम
हिवाळ्यात कोणत्या फळांचे सेवन केल्यास रोगप्रतिकारक शक्ति वाढते जाणून घ्या.
आवळा हा रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी सर्वात प्रभावी मानला जातो. यात संत्र्यापेक्षा २० पट जास्त व्हिटॅमिन सी असते, जे पांढऱ्या पेशी वाढवून संसर्गाशी लढण्यास मदत करते.
हिवाळ्यात पेरू स्वस्त आणि मुबलक मिळतात. यात व्हिटॅमिन सी सोबतच फायबरचे प्रमाण भरपूर असते, ज्यामुळे पचन संस्था सुदृढ राहते आणि थंडीत होणाऱ्या बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो.
लिंबूवर्गीय फळांमध्ये मुबलक अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास आणि सर्दी-खोकल्याची तीव्रता कमी करण्यास मदत करतात.
डाळिंबामध्ये अँटी-बॅक्टेरिअल गुणधर्म असतात. ते रक्ताभिसरण सुधारतात आणि शरीरातील लोहाची कमतरता भरून काढतात, ज्यामुळे थकवा जाणवत नाही.
द्राक्षांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स फुफ्फुसांचे आरोग्य जपण्यास मदत करतात, जे हिवाळ्यातील हवेच्या प्रदूषणामुळे प्रभावित होऊ शकतात.
हिवाळ्यात शरीर गरम ठेवण्यासाठी ऊर्जेची गरज असते. चिकूमध्ये नैसर्गिक साखर आणि खनिजे असतात, जी शरीराला झटपट ऊर्जा देतात.
केळीमध्ये पोटॅशियम भरपूर असते. ते रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास आणि हिवाळ्यातील कोरड्या त्वचेच्या समस्येवर मात करण्यास मदत करते.
अननसामध्ये 'ब्रोमेलेन' नावाचे घटक असते, जे घशातील सूज आणि सायनसच्या त्रासात आराम देते.
