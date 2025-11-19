हिवाळ्यातील निस्तेज त्वचेला करा बाय-बाय! फॉलो करा तज्ज्ञांनी दिलेल्या 7 ग्लोइंग टिप्स

Anushka Tapshalkar
तज्ञ वैश्णवी तनेजा सांगतात, तूप कोमट पाणी किंवा दुधात मिसळून घेतल्याने शरीराला आतून पोषण मिळतं. त्वचा मऊ, गुळगुळीत आणि हायड्रेटेड राहते.
Eat Ghee
sakal
खजूर, मनुका, अंजीर यांसारखी फळं शरीराला नैसर्गिक ओलावा देतात. त्यातील antioxidants त्वचेला ग्लो आणि लवचिकता देतात.
Eat Fruits
sakal
नारळ, तिळ, बदाम किंवा हवं ते तेल घेऊन अंघोळीपूर्वी मसाज करा. यामुळे skin barrier मजबूत होते आणि दिवसभर मॉइश्चर टिकून राहते.
Mild Oil Massage
sakal
हिवाळ्यात कडक साबण टाळा. कच्चं दूध किंवा उटण वापरल्याने त्वचेतील नैसर्गिक तेलं नकळत जपली जातात.
Mild Cleansing
sakal
ओट्स पावडरमध्ये पीठ, मध, अलोव्हेरा जेल आणि दूध मिसळून फेसपॅक लावा. त्वचा पोषित, टवटवीत आणि मऊ होते.
Facepack
sakal
पाणी, सूप, हर्बल ड्रिंक्स यांचा आहारात समावेश करा. आतून मिळणारा ओलावा त्वचेचं स्वास्थ्य टिकवतो.
अंघोळीनंतर त्वरित मॉइश्चरायझर लावा. यामुळे त्वचेतील ओलावा लॉक होतो आणि त्वचा दिवसभर हायड्रेटेड राहते.
Put moisturizer after bath
Sakal
Winter and Dandruff
sakal