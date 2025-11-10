थंडीमध्येही केस राहतील लुसलुशीत! जाणून घ्या 'हे' घरगुती उपाय

योग्य काळजीचे सवयी

खूप गरम पाण्याने केस धुवू नका. कोमट पाणी वापरा. नियमित तेल मालिश करा आणि केस झाकून ठेवा, त्यामुळे थंडीचा परिणाम कमी होतो.