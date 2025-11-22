हिवाळ्यात तेल लावण्याची चुकीची वेळ ठरते धोकादायक! फंगल इन्फेक्शन टाळण्यासाठी जाणून घ्या ‘योग्य वेळ’!

Aarti Badade
थंडीच्या दिवसात वातावरण गार असल्यामुळे केस देखील कोरडे (Dry) आणि कडक होतात. अशावेळी केसांची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अनेकजण रात्री तेल लावून झोपतात, पण यामुळे केसांमध्ये कोंडा (Dandruff) होतो आणि टाळूवर फंगल इन्फेक्शन (Fungal Infection) होऊ शकते.
जास्त वेळ तेल केसांवर राहिल्यास ते चेहऱ्यावर देखील पसरते. यामुळे पिंपल्स (Pimples) आणि मुरूम येऊन त्वचा खराब होऊ शकते.
केस धुण्याच्या एक ते दोन तास आधी केसांना तेल लावणे (Oiling before Wash) सर्वात योग्य आहे. यामुळे तेलकटपणा दूर होतो आणि केसांना पुरेसे पोषण मिळते.
तेल हे नेहमी कोमट (Lukewarm) करून केसांना लावावे आणि हलक्या हाताने केसांचा व टाळूचा मसाज करावा.
केस धुण्याच्या आधी लावलेल्या तेलामुळे केस चिकट (Sticky) होत नाहीत आणि कोरड्या हवेचा परिणाम कमी होऊन केस सॉफ्ट राहतात.
खूप केस गळती होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. योग्य ट्रीटमेंट घेणे गरजेचे असते.
