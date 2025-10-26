खोकला, सर्दी नाही, तर न्यूमोनियाचा धोका! फुफ्फुसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी 5 घरगुती उपाय

Aarti Badade
हिवाळ्याची चाहूल लागताच खोकला, सर्दी, ताप हे सामान्य पाहुणे येतात.पण या सगळ्यांमध्ये सर्वात धोकादायक आजार आहे:
Sakal
'न्यूमोनिया' (Pneumonia).हा थेट फुफ्फुसांवर (Lungs) हल्ला करतो आणि जीवघेणा ठरू शकतो.
Sakal
न्यूमोनिया हा जीवाणू, विषाणू किंवा बुरशीमुळे होणारा फुफ्फुसांचा गंभीर संसर्ग आहे.संसर्ग झाल्यास फुफ्फुसे पू किंवा द्रवाने (Pus and Fluid) भरू लागतात.
Sakal
लहान मुलांना याचा सर्वाधिक धोका असतो, कारण त्यांची प्रतिकारशक्ती कमकुवत असते.
Sakal
खूप ताप (High Fever),तीव्र खोकला,भूक न लागणे,उलट्या/जुलाब (Diarrhea),प्रचंड थकवा (Fatigue)
Sakal
डोकेदुखी,थंडी वाजून येणे (Chills),तीव्र अस्वस्थता,छातीत दुखणे (Chest Pain) ही लक्षणे दिसतात.
Sakal
हळदीतील 'करक्युमिन' (Curcumin) जळजळ (Inflammation) कमी करते आणि संसर्ग रोखते.
Sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी हळद टाकलेले गरम दूध प्यायल्यास फुफ्फुसांची सूज कमी होते आणि आराम मिळतो.
Sakal
तुळस ही अँटीव्हायरल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणांनी समृद्ध आहे.तुळशीची पाने पाण्यात उकळून तयार केलेला काढा दिवसातून दोनदा प्यायल्यास न्यूमोनियाचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
Sakal
घसा खवखवत असेल, तर कोमट पाण्यात मीठ टाकून गुळण्या (Gargles) करा.यामुळे घसादुखीमध्ये तात्काळ आराम मिळतो आणि संसर्गाचा धोका टळतो.
Sakal
आले आणि मध हा खोकला व घसादुखीवरचा रामबाण उपाय आहे.आल्याच्या औषधी गुणधर्मांमुळे सर्दी-फ्लूमध्ये आराम मिळतो आणि ते न्यूमोनियाचा बचाव करण्यास मदत करते.
Sakal
'गुळवेल' (Giloy) प्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवण्यासाठी सर्वोत्तम नैसर्गिक उपाय मानला जातो.
Sakal
रोज सकाळी गुळवेलचा रस प्यायल्याने शरीर आतून मजबूत होते आणि आजारांशी लढण्याची ताकद मिळते.
Sakal
हे उपाय प्रतिबंधात्मक आहेत. गंभीर लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या!
Bloating Gas Relief
Sakal