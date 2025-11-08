हिवाळ्यात कोणते पदार्थ खाणे टाळावे?

पुजा बोनकिले

हिवाळा

हिवाळ्यात गरम सुप, चहा चवदार पदार्थ खाणे चांगले असते.

पचनसंस्था

या दिवसांमध्ये पचनसंस्था मंदावते.

digestion | Sakal

पदार्थ खाणे टाळावे

या दिवसात कोणते पदार्थ खाणे टाळावे हे जाणून घेऊया.

कोल्ड ड्रिंक्स

हिवाळ्यात कोल्ड ड्रिंक्स पिणे टाळावे. यामुळे घशासंबंधित समस्या वाढू शकतात.

आईस्क्रिम

वाढत्या थंडीत आईस्क्रिम खाणे टाळावे. यामुळे खोकला वाढतो.

दही

दही खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. पण हिवाळ्यात दही खाणे टाळावे. यामुळे घसा खवखवते.

curd | sakal

सॅलेड

हिवाळ्यात कच्चे सॅलेड खाणे टाळावे. यामुळे पोटदुखी वाढू शकते.

salad | esakal

मिठाई

मिठाई खाल्याने हिवाळ्यात कफ वाढू शकतो. यामुळे मिठाई खाणे टाळावे.

तेलकट पदार्थ

हिवाळ्यात तेलकट पदार्थ खाणे टाळावे. यामुळे कफ वाढतो.

वारंवार पेन किलर घेण्याचे 5 तोटे कोणते?

Painkiller

|

Sakal

आणखी वाचा