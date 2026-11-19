Aarti Badade
हिवाळ्यात बाजरीचा आहारात समावेश केल्यास शरीराला ऊर्जा, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटक मिळतात, ज्यामुळे आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते.
Bajra
बाजरीतील पोषक घटक शरीराचे पोषण करतात, तर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Bajra
Sakal
बाजरीतील भरपूर फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते, तसेच संतुलित आहाराचा भाग म्हणून कोलेस्टेरॉल नियंत्रणासाठीही फायदेशीर ठरू शकते.
Bajra
Sakal
बाजरीतील पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि तंतुमय घटक रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करतात, तर फायबरमुळे रक्तातील साखरेचे नियंत्रण राखण्यास मदत होऊ शकते.
Bajra
बाजरीतील लोह शरीराला आवश्यक पोषण देते, तर फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
Bajra
बाजरीतील फायबर आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते आणि ती नैसर्गिकरित्या ग्लुटेनमुक्त असल्याने सेलिअॅक आजार असणाऱ्यांसाठी योग्य पर्याय ठरू शकते.
Bajra
Sakal
बाजरीची भाकरी, खिचडी किंवा लापशी अशा पदार्थांतून तिचे सेवन करा; मात्र कोणताही आजार पूर्णपणे टाळण्यासाठी किंवा बरा करण्यासाठी केवळ बाजरीवर अवलंबून राहू नका.
Bajra
Sakal
Rice Flour Soap
Sakal