Apurva Kulkarni
तुम्हाला सुद्धा सकाळी उठल्या-उठल्या गरमागरम चहा प्यायला आवडतो का? परंतु थंडीच्या दिवसीता सकाळी चहा पिणं योग्य की अयोग्य जाणून घ्या.
WINTER MORNING TEA,
ESAKAL
सकाळी रिकाम्या पोटी चहा प्यायल्याने काही लोकांना अॅसिडिटी किंवा पोटात जळजळ होऊ शकते.
WINTER MORNING TEA,
ESAKAL
चहामध्ये कॅफिन असल्यामुळे काही लोकांना रिकाम्या पोटी चहा प्यायल्यास त्रास वाटू शकतं.
WINTER MORNING TEA,
ESAKAL
रिकाम्या पोटी चहा प्यायल्याने संवेदनशील व्यक्तींना मळमळ किंवा पोटात त्रास जाणवू शकतो.
WINTER MORNING TEA,
ESAKAL
थंडीच्या दिवसात सकाळी उठल्यावर चहाआधी साधं पाणी पिणं प्यावं.
WINTER MORNING TEA,
ESAKAL
चहा पिण्यापूर्वी बिस्किट, पोहे किंवा हलका नाश्ता करावा. रिकाम्या पोटी चहा पिणं शक्यतो टाळावं.
WINTER MORNING TEA,
ESAKAL
अतिशय गरम चहा पिण्याऐवजी थोडा कोमट झाल्यावर चहा प्या.
WINTER MORNING TEA,
ESAKAL
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esakal