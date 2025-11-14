मूळव्याधाच्या त्रासावर ‘ही’ एक भाजी रामबाण उपाय!

Aarti Badade
थंडीत पोट साफ न झाल्यास मूळव्याधीचा (Piles) त्रास वाढतो. यामुळे बसणे आणि चालणेही कठीण होते.
अयोग्य पचन, फायबरचा अभाव आणि पाणी कमी पिल्याने हा त्रास होतो. नैसर्गिक उपाय आवश्यक आहे.
तज्ज्ञ ‘सूरण’ (Jimikand/ओल) या जमिनीखाली उगवणाऱ्या भाजीचा वापर करण्याचा सल्ला देतात.
सूरणमध्ये व्हिटॅमिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, कॅल्शियम आणि भरपूर फायबर असते, जे पचनास मदत करते.
यातील अँटीऑक्सिडंट आणि सूज कमी करणारे (Anti-inflammatory) गुणधर्म जळजळ, वेदना आणि सूज कमी करतात.
उच्च तंतुमय घटकामुळे (High Fiber) मल मऊ होतो आणि आंत्रसंस्थेचे स्वच्छीकरण होते. यामुळे बद्धकोष्ठता दूर होते.
सूरण उकडून किंवा परतून नियमित खा. यामुळे पचनशक्ती वाढते आणि मूळव्याधीचा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
