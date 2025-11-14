मूळव्याधाच्या त्रासावर ‘ही’ एक भाजी रामबाण उपाय!

Aarti Badade

थंडीत त्रास वाढतो

थंडीत पोट साफ न झाल्यास मूळव्याधीचा (Piles) त्रास वाढतो. यामुळे बसणे आणि चालणेही कठीण होते.

मूळ कारण पचन

अयोग्य पचन, फायबरचा अभाव आणि पाणी कमी पिल्याने हा त्रास होतो. नैसर्गिक उपाय आवश्यक आहे.

अद्भुत भाजीचा उपाय

तज्ज्ञ ‘सूरण’ (Jimikand/ओल) या जमिनीखाली उगवणाऱ्या भाजीचा वापर करण्याचा सल्ला देतात.

पौष्टिकतेचा साठा

सूरणमध्ये व्हिटॅमिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, कॅल्शियम आणि भरपूर फायबर असते, जे पचनास मदत करते.

सूज आणि वेदना कमी

यातील अँटीऑक्सिडंट आणि सूज कमी करणारे (Anti-inflammatory) गुणधर्म जळजळ, वेदना आणि सूज कमी करतात.

बद्धकोष्ठतेवर रामबाण

उच्च तंतुमय घटकामुळे (High Fiber) मल मऊ होतो आणि आंत्रसंस्थेचे स्वच्छीकरण होते. यामुळे बद्धकोष्ठता दूर होते.

आहारात समाविष्ट करा

सूरण उकडून किंवा परतून नियमित खा. यामुळे पचनशक्ती वाढते आणि मूळव्याधीचा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

