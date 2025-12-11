हिवाळ्यात ‘या’ ५ चुका गर्भवती महिलांसाठी ठरू शकतात धोकादायक

Anushka Tapshalkar
हिवाळ्यात शरीरावर थंडीचा परिणाम जास्त जाणवतो. गर्भवती महिलांसाठी ही काळजी अधिक गरजेची आहे कारण थंडी शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी करू शकते, थकवा वाढवू शकते आणि संसर्गाचा धोका वाढवतो.
Winter Safety Tips for Moms-to-Be
थंडीत तृष्णा कमी वाटते, पण शरीराला हायड्रेशनची गरज तशीच असते. पाणी कमी पिणे डोकेदुखी, चक्कर, बद्धकोष्ठता आणि अम्नीओटिक द्रव कमी होण्यास कारणीभूत ठरते.
Not drinking enough water
थंडीत जास्त वेळ थंड जागी राहणे किंवा उबदार कपडे न घालणे सर्दी, संसर्ग आणि फ्लूचा धोका वाढवते. यामुळे सांध्यातील दुखणे, थकवा आणि स्नायूंची कडकपणा देखील वाढू शकते.
Sitting in cold room or not wearing warm clothes
हिवाळ्यात गरम, जड आणि तळलेले पदार्थ खाण्याची इच्छा वाढते. पण जास्त प्रमाणात हे पदार्थ खाल्ले तर पोटदुखी, अपचन, गॅस आणि थकवा वाढतो.
Eating unhealthy, spicy food
हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी मिळतो, ज्यामुळे व्हिटॅमिन D ची कमतरता होऊ शकते. हे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी आणि बाळाच्या हाडांच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे.
Insufficient or lack of sunlight or vitamin d
फिजिकल ऍक्टिव्हिटी न केल्यास स्नायूंची कडकपणा वाढते आणि रक्ताभिसरण मंदावते. रोज हलके चालणे किंवा प्रेग्नन्सीसाठी योग्य स्ट्रेचिंग फायदेशीर ठरते.In
Sitting for too long at one place
दररोज १५–२० मिनिटे सूर्यप्रकाशात राहा आणि आहारात गरम सूप, पेच व ड्राय फ्रूट्सचा समावेश करा. पुरेशी झोप आणि विश्रांती घ्या, डॉक्टरांचा सल्ला न घेता औषधं घेऊ नका. घर स्वच्छ, उबदार आणि हवाबंद ठेवा.
Do these
