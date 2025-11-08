थंडीमध्येही साडीत दिसा हॉट! या 5 फॅशन स्टाईल ठरतील गेमचेंजर

हिवाळी फॅशनचा प्रश्न

हिवाळ्यातील लग्न किंवा पार्टीला जाताना फॅशनेबल दिसण्यासाठी आणि थंडीपासून वाचण्यासाठी काय घालावे, हा महिलांच्या मनात येणारा पहिला प्रश्न असतो.

कंगना रनौतची जॅकेट स्टाईल

थंडीपासून वाचण्यासाठी तुम्ही कंगना रनौतसारखी स्टाईल ट्राय करू शकता. तिने काळ्या जॅकेटसह फ्लोरल प्रिंट ऑर्गेन्झा साडी घातली आहे—हा लूक ग्लॅमरस आहे.

शिल्पा शेट्टीचा वेल्वेट कोट

जर तुम्हाला ग्लॅमरस लूक हवा असेल, तर शिल्पा शेट्टीची स्टाईल ट्राय करा. तिने गुलाबी सिल्क सॅटिन साडी आणि मॅचिंग वेल्वेट कोट परिधान केला होता.

करीना कपूरचा श्रग

करीना कपूर खानचा लूकही सुंदर आहे. तिने लेपर्ड प्रिंट साडी सोबत लांब श्रग घातला आहे—हा हिवाळी लग्नासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

अंकिता लोखंडेचा स्टोल

पारंपरिक लूकसाठी तुम्ही अंकिता लोखंडेकडून प्रेरणा घेऊ शकता. तिने बनारसी साडी सोबत मॅचिंग स्टोल घेतला आहे—हा शाही आणि श्रीमंत लूक आहे.

काजोलची जॅकेट आणि बेल्ट स्टाईल

काजोलने सोनेरी जॅकेट आणि लाल साटन साडी घातली होती. या सिक्वीन वर्क असलेल्या जॅकेटला कमरेला बेल्ट आहे, ज्यामुळे लूक क्लासी आणि एलिगंट दिसतो.

थंडीपासून संरक्षण

साडीला या ५ प्रकारे स्टाईल केल्यास तुम्ही फॅशनेबल दिसाल आणि त्याचसोबत थंडीपासूनही तुमचे संरक्षण होईल.

