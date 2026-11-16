थंडीमुळे चेहरा कोरडा पडलाय? घरातल्याच 'या' 5 गोष्टी करतील चेहरा मऊ

Apurva Kulkarni
सध्या थंडीचे दिवस आहेत. या दिवसात चेहरा कोरडा पडतो. परंतु चेहरा मॉइश्चरायझर करण्यासाठी तुम्ही या घरगुती गोष्टी वापरू शकतात.
WINTER SKINCARE TIPS
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कोरफडीचा जेल आणि नारळ तेल एकत्र करून रात्री झोपण्यापूर्वी लावल्यास त्वचा मऊ राहते
WINTER SKINCARE TIPS
esakal
१ चमचा तांदळाचं पाणी, दोन चमचे गर आणि अर्धा चमचा गुलाबजल लावल्यास त्वचा मऊ राहते.
WINTER SKINCARE TIPS
esakal
एक चमचा कोरफडीचं जेल, मध आणि थोडं कच्चं दूध एकत्र करून लावल्यास त्वचा मऊ राहण्यास मदत होते.
WINTER SKINCARE TIPS
esakal
बदाम तेलाचे काही थेंब घेऊन चेहऱ्याला हलक्या हाताने मसाज करा. त्याने चेहरा मऊ राहण्यास मदत होते.
WINTER SKINCARE TIPS
esakal
बारीक केलेल्या ओट्समध्ये मध मिसळून चेहऱ्यावर लावल्यानं चेहऱ्यावरील डेड स्कीन निघून जाते तसंच चेहरा मऊ होतो. (टीप- हे जेल लावल्यास काही वेळाने कोमट पाण्याने चेहरा धुवा.)
WINTER SKINCARE TIPS
esakal
थोडे शिया बटर घेऊन चेहऱ्याच्या कोरड्या भागांवर लावा. यामुळे त्वचेतील ओलावा टिकवण्यास मदत होते.
WINTER SKINCARE TIPS
esakal
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