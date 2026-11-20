Anushka Tapshalkar
नोव्हेंबरपासून थंडी वाढू लागली की हवेतला ओलावा कमी होतो. त्यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक आर्द्रता कमी होऊन त्वचा कोरडी, खरखरीत आणि निस्तेज दिसू शकते.
Dry Skin
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थंडीच्या दिवसांत ऊन सौम्य वाटत असलं तरी सूर्याची UV किरणं त्वचेवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे बाहेर पडताना सनस्क्रीन लावणं महत्त्वाचं आहे.
बेसनचा वापर पारंपरिक घरगुती स्किन केअरमध्ये केला जातो. ते त्वचेवरील घाण आणि अतिरिक्त तेल स्वच्छ करण्यास मदत करू शकतं. मात्र, कोरड्या त्वचेवर त्याचा अतिवापर टाळा.
दह्यामध्ये नैसर्गिक लॅक्टिक अॅसिड असतं, तर मध त्वचेला मऊ वाटण्यास मदत करू शकतो. त्यामुळे हे दोन्ही घटक घरगुती फेस मास्कमध्ये वापरले जातात.
कॉफी पावडर घरगुती स्क्रब म्हणून वापरली जाते; मात्र तिचे कण संवेदनशील त्वचेला त्रास देऊ शकतात. हळदीमध्ये अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असले तरी काही जणांच्या त्वचेला ती सूट न होण्याची शक्यता असते.
एका वाटीत १ चमचा बेसन, १ चमचा दही, १ चमचा मध, चिमूटभर हळद आणि थोडी बारीक कॉफी पावडर घ्या. सर्व साहित्य एकत्र करून मऊ पेस्ट तयार करा.
Face mask
फेस मास्क संपूर्ण चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करा. त्वचेवर जळजळ, लालसरपणा किंवा खाज आली तर वापर थांबवा. हा उपाय टॅनिंग किंवा कोरडेपणावर हमखास उपचार करतो, असा दावा करता येत नाही.
Simple Exercises for Bloating
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