हिवाळ्यात त्वचा कोरडी का होते? जाणून घ्या थंडीतील त्वचेच्या समस्येची मुख्य कारणे!

सकाळ डिजिटल टीम

हिवीळ्यात त्वचा कोरडी का होते या मगची कारणं काय आहेत आणि कशी काळजी घ्यावी जाणून घ्या.

कमी आर्द्रता

हिवाळ्यातील हवामानामध्ये नैसर्गिक आर्द्रता खूप कमी असते. ही कोरडी हवा त्वचेतील ओलावा लवकर शोषून घेते.

थंड तापमान

बाहेरचे थंड तापमान त्वचेतील रक्तवाहिन्या संकुचित (Vasoconstriction) करते, ज्यामुळे त्वचेला पोषण आणि नैसर्गिक तेल कमी मिळते.

गरम पाणी

थंडीत आपण खूप गरम पाण्याने अंघोळ करतो. गरम पाणी त्वचेच्या संरक्षणात्मक स्तराला (Skin Barrier) हानी पोहोचवते आणि नैसर्गिक तेल काढून टाकते.

हीटर

घरात वापरले जाणारे हीटर (Heater) आणि एअर कंडीशनर (AC) मुळे घरातील हवाही कोरडी होते, ज्यामुळे त्वचेतील ओलावा वेगाने बाष्पीभूत होतो.

तेल ग्रंथी

थंडीमुळे त्वचेतील तेल ग्रंथी कमी प्रमाणात नैसर्गिक तेल तयार करतात, ज्यामुळे त्वचा तेलविरहित होते.

संरक्षणात्मक स्तर

थंड हवा, वारा आणि गरम पाण्याचा मारा यामुळे त्वचेचा बाहेरील संरक्षक थर (Stratum Corneum) कमकुवत होतो.

पाण्याची कमतरता

थंडीत तहान कमी लागल्याने लोक पाणी कमी पितात, ज्यामुळे शरीर आणि त्वचा आतून डिहायड्रेट (Dehydrate) होते.

घट्ट कपडे/लोकर

लोकरीचे (Woolen) किंवा घट्ट कपडे त्वचेवर घासले जातात (Friction), ज्यामुळे त्वचेला खाज सुटते आणि कोरडेपणा वाढतो.

