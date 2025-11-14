हिवाळ्यात त्वचा कोरडी का होते? जाणून घ्या थंडीतील त्वचेच्या समस्येची मुख्य कारणे!

सकाळ डिजिटल टीम
हिवीळ्यात त्वचा कोरडी का होते या मगची कारणं काय आहेत आणि कशी काळजी घ्यावी जाणून घ्या.
Dry skin
sakal
हिवाळ्यातील हवामानामध्ये नैसर्गिक आर्द्रता खूप कमी असते. ही कोरडी हवा त्वचेतील ओलावा लवकर शोषून घेते.
Dry skin
sakal
बाहेरचे थंड तापमान त्वचेतील रक्तवाहिन्या संकुचित (Vasoconstriction) करते, ज्यामुळे त्वचेला पोषण आणि नैसर्गिक तेल कमी मिळते.
Dry skin
sakal
थंडीत आपण खूप गरम पाण्याने अंघोळ करतो. गरम पाणी त्वचेच्या संरक्षणात्मक स्तराला (Skin Barrier) हानी पोहोचवते आणि नैसर्गिक तेल काढून टाकते.
Dry skin
sakal
घरात वापरले जाणारे हीटर (Heater) आणि एअर कंडीशनर (AC) मुळे घरातील हवाही कोरडी होते, ज्यामुळे त्वचेतील ओलावा वेगाने बाष्पीभूत होतो.
Dry skin
sakal
थंडीमुळे त्वचेतील तेल ग्रंथी कमी प्रमाणात नैसर्गिक तेल तयार करतात, ज्यामुळे त्वचा तेलविरहित होते.
Dry skin
sakal
थंड हवा, वारा आणि गरम पाण्याचा मारा यामुळे त्वचेचा बाहेरील संरक्षक थर (Stratum Corneum) कमकुवत होतो.
Dry skin
sakal
थंडीत तहान कमी लागल्याने लोक पाणी कमी पितात, ज्यामुळे शरीर आणि त्वचा आतून डिहायड्रेट (Dehydrate) होते.
Dry skin
sakal
लोकरीचे (Woolen) किंवा घट्ट कपडे त्वचेवर घासले जातात (Friction), ज्यामुळे त्वचेला खाज सुटते आणि कोरडेपणा वाढतो.
Dry skin
sakal