Glassy Skin Tips: थंडीमध्ये Glassy Skin हवी? रात्री ही Night Cream नक्की लावा!

Monika Shinde

थंडीमध्ये Glassy Skin हवी?

जर तुम्हाला Glassy Skin हवी असेल, तर रात्रीची काळजी घेणे आणि योग्य Night Cream वापरणे खूप गरजेचे आहे.

नाईट क्रीम

रात्री झोपताना त्वचेचे हायड्रेशन वाढते आणि त्वचा थंड हवेपासून संरक्षित राहते.

रात्री त्वचा अधिक सक्रिय असते.

नाईट क्रीममधील घटक पेशींना पोषण देतात, त्वचा मऊ आणि चमकदार बनवतात आणि रंगद्रव्य कमी करतात.

Thick आणि Nourishing Night Cream

हे त्वचेच्या नैसर्गिक चमक राखण्यास मदत करते आणि Glassy Skin मिळवते.

व्हिटॅमिन सी असलेली क्रिम

व्हिटॅमिन सी, हायल्यूरॉनिक अ‍ॅसिड किंवा रेटिनॉल असलेले नाईट क्रीम त्वचेला पुनरुज्जीवित करतात. ही संध्याकाळी लावल्यास त्वचा तजेलदार, उजळ आणि ग्लॉसी दिसते.

हलक्या हातांनी मसाज करा

रात्री क्रिम लावल्यावर हलक्या हातांनी मसाज करणे आवश्यक आहे. याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचेवर पोषणाचे घटक नीट शोषले जातात, चमकदार परिणाम मिळतात.

त्वचा मऊ आणि चमकदार दिसते

सकाळी उठल्यानंतर त्वचा मऊ, तजेलदार आणि चमकदार दिसते. Night Cream ही थंडीमध्ये Glassy Skin मिळवण्याची सोपी आणि प्रभावी सवय आहे

