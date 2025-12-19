हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडतेय? डॉक्टरांनी सांगितलेली 1 सोपी ट्रिक ठरेल रामबाण!

Aarti Badade

हिवाळा आणि त्वचेच्या समस्या

हिवाळा सुरू झाला की संपूर्ण शरीराची त्वचा कोरडी पडते. यामुळे खाज येणे, पांढरे चट्टे पडणे किंवा बारीक पुरळ येणे अशा समस्या डोकं वर काढतात.

सल्ला

सोपा आणि घरगुती उपाय जो महागड्या लोशनपेक्षाही प्रभावी ठरतो.

जादूई घटक: खोबरेल तेल

तुमच्या घरात उपलब्ध असलेले खोबरेल तेल (Coconut Oil) थंडीत त्वचेसाठी सर्वोत्तम आहे. पण ते लावण्याची एक 'विशिष्ट पद्धत' आहे, जी आपल्याला माहिती नसते.

सर्वात महत्त्वाची टीप

डॉक्टरांच्या मते, खोबरेल तेल कधीही कोरड्या अंगावर लावू नका. त्याऐवजी, अंघोळ झाल्यावर लगेच ओल्या अंगावर तेल लावावे.

ओल्या अंगावरच का?

अंग कोरडे करून तेल लावल्यास ते फार काळ टिकत नाही. मात्र, ओल्या त्वचेवर तेल लावल्याने पाण्याचे रेणू आणि तेलाचा थर मिळून त्वचेतील ओलावा रात्रभर टिकवून ठेवतात.

मॉइश्चरायझर

जर तुम्ही एलोवेरा किंवा पॅराफीन असलेले मॉइश्चरायझर वापरत असाल, तर ते सुद्धा अंग ओलसर असतानाच लावा. यामुळे त्वचा दीर्घकाळ मऊ राहते आणि खाज सुटत नाही.

नैसर्गिक चमक मिळवा

या साध्या सवयीमुळे तुमची त्वचा थंडीतही उलत नाही आणि रखरखीतपणा पूर्णपणे निघून जातो. या हिवाळ्यात 'ओल्या अंगावर तेल' ही ट्रिक नक्की वापरून पाहा!

