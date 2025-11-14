थंडीत कोरडी त्वचा, आता विसरा! रात्री झोपण्यापूर्वी ‘हे’ 7 उपाय नक्की करा

Aarti Badade

रात्रीची खास काळजी

थंड आणि कोरड्या हवेमुळे हिवाळ्यात त्वचेतील आर्द्रता कमी होते. चेहरा थकलेला आणि कोरडा दिसू नये म्हणून रात्री झोपण्यापूर्वी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

मॉइश्चरायझरचा वापर

मॉइश्चरायझर त्वचेतील पाणी लॉक करते. हायलुरोनिक ऍसिड किंवा ग्लिसरीन असलेले मॉइश्चरायझर निवडा, ज्यामुळे त्वचा कोरडी होणार नाही.

नाईट क्रीम/सीरम

नाईट क्रीम (Vitamin E, Collagen) त्वचेची दुरुस्ती करते. रेटिनॉल किंवा व्हिटॅमिन सी सीरम रात्री लावल्यास त्वचेच्या पेशींचे पुनरुत्पादन होते व चमक येते.

चेहऱ्याचे मालिश आणि तेल

खोबरेल तेल, गुलाबपाणी किंवा आर्गन तेल वापरून हलक्या हातांनी मसाज करा. यामुळे रक्ताभिसरण वाढते, त्वचा मऊ होते आणि चमकदार दिसते.

हायड्रेटेड राहा

त्वचेला आतून आर्द्रता मिळण्यासाठी दिवसातून ६-८ ग्लास पाणी प्या. पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्वचा कोरडी होते.

कोरफड जेल आणि स्लीपिंग मास्क

कोरफड जेल त्वचेला हायड्रेट आणि शांत करते. स्लीपिंग मास्क त्वचेला रात्रभर पोषण देतो, ज्यामुळे चेहरा सकाळी ताजा दिसतो.

योग्य आहार आणि ह्युमिडिफायर

व्हिटॅमिन C, E असलेले फळे, भाज्या आहारात घ्या. खोलीतील आर्द्रता राखण्यासाठी ह्युमिडिफायर (Humidifier) वापरा, जे त्वचेला कोरडे होण्यापासून वाचवते.

