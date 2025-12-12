हिवाळ्यात पाय होतील सिल्की सॉफ्ट; घरच्या घरी करा हे ५ जादुई फुट स्क्रब

Anushka Tapshalkar

हिवाळ्यात पायांची विशेष काळजी का?

थंडीत पाय कोरडे, खवलेदार आणि निस्तेज होतात. त्यामुळे नियमित स्क्रबिंग करून मृत त्वचा काढणे अत्यंत महत्त्वाचे.

Winter Foot Care

|

sakal

लिंबू–साखर फुट स्क्रब

पांढरी साखर आणि लिंबाचा रस त्वचा एक्सफोलिएट करून त्वरित ग्लो देतात. स्क्रब केल्यानंतर मॉइश्चरायझर लावायला विसरू नका.

Lemon And Sugar Scrub

| sakal

ओटमील फुट स्क्रब (सेंसिटिव्ह स्किनसाठी बेस्ट)

ओट्स, बेकिंग सोडा, मध आणि पाण्याचा पेस्ट बनवा. हे सौम्य एक्सफोलिएशन करताना त्वचेला शांत आणि मऊ ठेवते.

Oatmeal Foot Scrub

|

sakal

कॉफी–ब्राउन शुगर स्क्रब

कॉफीचे ग्रॅन्यूल्स आणि ब्राउन शुगर मृत त्वचा काढून पायांना रिफ्रेश करतात. नंतर नारळाचे तेल लावल्यास त्वचेला अतिरिक्त पोषण मिळते.

Coffee & Brown Sugar Scrub

|

sakal

पेपरमिंट–सॉल्ट स्क्रब

सी सॉल्ट, नारळाचे तेल आणि पेपरमिंट ऑइलची मिश्रण पायांना कूलिंग इफेक्ट देत त्वचा बेबी सॉफ्ट बनवते.

Peppermint Salt Scrub

|

sakal

पायनॅपल–योगर्ट फुट स्क्रब

अननस, साखर आणि दह्याचा स्क्रब पायांना नैसर्गिक ग्लो देतो. 10 मिनिटं स्क्रब करून 10 मिनिटं बसू द्या आणि नंतर धुवा.

Pineapple Yoghurt Scrub

|

sakal

नियमित पायांची केअर = हेल्दी फीलिंग

हिवाळ्यात बूट–सॉक्समुळे मृत त्वचा वाढते. त्यामुळे आठवड्यातून 2 वेळा फुट स्क्रब करा आणि मॉइश्चरायझरने पायांना सॉफ्ट ठेवा.

Regular Winter Care

|

sakal

हिवाळ्यात त्वचा कोरडी अन् टाचा फुटतायात? 'हे' Night Routine ठरेल बेस्ट उपाय!

Night Routine for Dry Skin and Cracked Heels

|

sakal

आणखी वाचा