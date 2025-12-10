हिवाळा आला की स्ट्रॉबेरी खायलाच हवी कारण जाणून घ्या!

सकाळ डिजिटल टीम

व्हिटॅमिन सी

स्ट्रॉबेरीमध्ये व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) चा साठा भरपूर असतो. हिवाळ्यात सर्दी, खोकला आणि फ्लूचा धोका वाढतो, अशा वेळी व्हिटॅमिन सी रोगप्रतिकारशक्ती त्वरित वाढवून शरीराला संसर्गापासून वाचवते.

गुणधर्म

थंडीच्या काळात सांधेदुखी (Joint Pain) आणि शरीरातील वेदना वाढतात. स्ट्रॉबेरीतील पॉलिफेनॉल आणि अँटिऑक्सिडंट्समध्ये शक्तिशाली अँटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-Inflammatory) गुणधर्म असतात, ज्यामुळे वेदना कमी होतात.

लाल रंग

स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेले लाल रंग देणारे घटक आणि पोटॅशियम रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हिवाळ्यात हृदयावर येणारा ताण कमी होण्यास मदत मिळते.

कोरडी त्वचा

थंडीमुळे त्वचा कोरडी आणि निस्तेज होते. स्ट्रॉबेरीतील व्हिटॅमिन सी त्वचेतील कोलेजन (Collagen) निर्मितीस प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे त्वचा हायड्रेटेड आणि तजेलदार राहण्यास मदत मिळते.

फायबर

स्ट्रॉबेरी आहारातील फायबरचा (Dietary Fiber) उत्तम स्रोत आहे. हिवाळ्यात पचनक्रिया मंदावते, तेव्हा फायबर पचनसंस्था सक्रिय ठेवते आणि बद्धकोष्ठता (Constipation) टाळते.

आनंदी संप्रेरक

स्ट्रॉबेरीतील काही घटक सेरोटोनिन (Serotonin) नावाचे 'आनंदी' संप्रेरक (Hormone) तयार करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हिवाळ्यातील थकवा आणि तणाव दूर होतो आणि मूड चांगला राहतो.

डोळ्यांचे आरोग्य

यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी मोतीबिंदू (Cataracts) सारख्या डोळ्यांच्या विकारांपासून संरक्षण करते आणि डोळ्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करते.

ऊर्जा

स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेले पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम मज्जातंतू आणि स्नायूंना योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे शरीरात ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.

विषारी घटक

थंडीत अनेक जण पाणी कमी पितात. स्ट्रॉबेरीमध्ये नैसर्गिक पाण्याचे प्रमाण चांगले असते, जे शरीर हायड्रेटेड ठेवते आणि शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर काढण्यास मदत करते.

