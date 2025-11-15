बथुआ म्हणजे थंडीतलं औषध! जाणून घ्या भन्नाट फायदे

हिवाळी पालेभाज्यांचे महत्त्व

हिवाळा सुरू झाला आहे. या ऋतूत हिरव्या पालेभाज्या बाजारात येतात. त्या केवळ शरीराला उबदार ठेवत नाहीत, तर लोह, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा खजिना आहेत.

बथुआचा आरोग्यदायी फायदा

पालक, मेथी यांसारख्या भाज्यांइतकीच बथुआ ही भाजी आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. यात तापमानवाढीचा प्रभाव (Warming effect) असल्याने ती हिवाळ्यात शरीराला उबदार ठेवते.

पोषक तत्त्वांचा स्रोत

बथुआ मध्ये जीवनसत्त्वे अ, क आणि के (Vitamins A, C, K) भरपूर प्रमाणात असतात. तसेच, ती लोह (Iron), कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फायबरचा उत्कृष्ट स्रोत आहे.

पचन आणि बद्धकोष्ठता

वरिष्ठ आहारतज्ज्ञ सुरभी पारीक सांगतात की, बथुआ पचनासाठी उत्तम आहे. त्यातील भरपूर फायबरमुळे हिवाळ्यात होणाऱ्या बद्धकोष्ठतेपासून (Constipation) मुक्तता मिळू शकते.

इम्युनिटी आणि मधुमेहींसाठी

बथुआमुळे रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढण्यास मदत होते. तसेच, यात भरपूर फायबर असल्याने ती मधुमेहींसाठीही (Diabetics) फायदेशीर ठरते.

आहारात असा करा समावेश

तुम्ही प्रत्येक जेवणात किमान एक बंडल बथुआ समाविष्ट करू शकता. त्याची भाजी, पराठे किंवा दाल मध्ये वापर केल्यास चव आणि पोषण दोन्ही मिळेल.

कोणी टाळावे?

मूत्रपिंडाच्या समस्या (Kidney Issues) असलेल्या लोकांनी बथुआ टाळावे. तसेच उच्च रक्तदाब (High BP) असलेल्यांनी उकळून खावे, किंवा रक्त पातळ करण्याची औषधे घेणाऱ्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच सेवन करावे.

