Winter Water Intake : हिवाळ्यात दररोज किमान किती पाणी पिणे आहे आवश्यक?

तहान कमी होवू शकते? -

हिवाळा सुरू झाला आहे आणि थंड हवामानामुळे लोकांची तहान कमी होऊ शकते.

पाणी कमी पिण्यास कारणीभूत -

ही कमी तहान आणि थंड पाणी कमी पिण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

कमी पाणी पिल्याने आजार -

तज्ञांच्या मते, दररोज ५०० मिली पेक्षा कमी पाणी पिल्याने किडनी आणि मेंदूच्या आजारांसह अनेक दीर्घकालीन आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

उत्सर्जन कमी होते -

कमी पाणी पिल्यामुळे पाण्याचे उत्सर्जन कमी होते आणि शरीर अतिरिक्त घाण काढून टाकण्यापासून थांबते.

किडनीवर विपरीत परिणाम -

कमी पाणी पिल्यामुळे किडनीवरही विपरीत परिणाम होऊ शकते.

ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी -

कमी पाणी पिल्यामुळे मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो.

रक्ताचे प्रमाण कमी होते -

कमी पाणी पिल्याने रक्ताचे प्रमाण कमी होते.

अनेक समस्या उद्भवतात -

कमी पाणी पिल्याने लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण, मूड स्विंग आणि थकवा यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

उर्जा पुरवठा कमी होतो -

कमी पाणी पिल्याने तुमच्या स्नायूंना होणारा ऊर्जेचा पुरवठा कमी होईल.

