Winter Water Intake : हिवाळ्यात दररोज किमान किती पाणी पिणे आहे आवश्यक?

Mayur Ratnaparkhe
हिवाळा सुरू झाला आहे आणि थंड हवामानामुळे लोकांची तहान कमी होऊ शकते.
ही कमी तहान आणि थंड पाणी कमी पिण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
तज्ञांच्या मते, दररोज ५०० मिली पेक्षा कमी पाणी पिल्याने किडनी आणि मेंदूच्या आजारांसह अनेक दीर्घकालीन आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
कमी पाणी पिल्यामुळे पाण्याचे उत्सर्जन कमी होते आणि शरीर अतिरिक्त घाण काढून टाकण्यापासून थांबते.
कमी पाणी पिल्यामुळे किडनीवरही विपरीत परिणाम होऊ शकते.
कमी पाणी पिल्यामुळे मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो.
कमी पाणी पिल्याने रक्ताचे प्रमाण कमी होते.
कमी पाणी पिल्याने लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण, मूड स्विंग आणि थकवा यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
कमी पाणी पिल्याने तुमच्या स्नायूंना होणारा ऊर्जेचा पुरवठा कमी होईल.
