थंडीत पचन ढिम्म? खोकला–सर्दी? सांधेदुखीचा त्रास? हा उपाय ठरेल नैसर्गिक पेनकिलर!

थंड हवामानात आले (Ginger) चावून खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. आल्यात दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) गुणधर्म असतात.
आले पचनक्रिया सुधारते, गॅस्ट्रिक ॲसिड नियंत्रित करते. यामुळे पोटदुखी, सूज आणि अपचन (Indigestion) यांसारख्या समस्या कमी होतात.
आल्यातील अँटीऑक्सिडंट्स (Antioxidants) रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. यामुळे तुम्ही संसर्गापासून सुरक्षित राहता.
आल्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म खोकला आणि घसा खवखवण्यापासून (Sore Throat) तत्काळ आराम देतात.
आल्यातील दाहक-विरोधी घटकांमुळे शरीरातील सूज कमी होते आणि सांधेदुखी (Joint Pain) कमी होण्यास मदत मिळते.
आले कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी फायदेशीर आहे. यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते.
आले रक्ताभिसरण (Blood Circulation) सुधारण्यास मदत करते, तसेच सतत वाटणारी मळमळ (Nausea) कमी करण्यासाठी प्रभावी आहे.
