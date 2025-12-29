Winter Fog: हिवाळ्यात धुक्याचा त्रास? विंडशील्डसाठी हा स्मार्ट उपाय जाणून घ्या

Monika Shinde
दाट धुक्याचा परिणाम सध्या उत्तर भारतात दिसून येत आहे. दिल्ली-एनसीआरसह अनेक शहरांमध्ये दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
Esakal
थंड हिवाळ्यात धुके आणि फॉग मोठी समस्या ठरते. सकाळी विंडशील्डवर बसलेली धुंध दृश्यता कमी करून अपघाताचा धोका वाढवते
विंडशील्डवर फॉग बसण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे कारच्या आत साचलेली ओलावा आणि बाहेरील थंड हवा यांचा संपर्क होतो.
फॉगमुळे काही सेकंदांसाठी दृश्यता कमी झाली तरी ती धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे वेळेवर उपाय करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
डिफॉगर सुरू करून हवेचा प्रवाह थेट विंडशील्डकडे ठेवा. यामुळे काचांवरील ओलावा पटकन कमी होतो.
कारच्या एक-दोन खिडक्या थोड्याशा उघड्या ठेवल्यास आतली दमट हवा बाहेर जाते आणि फॉग आपोआप कमी होतो.
स्वच्छ विंडशील्डवर फॉग कमी बसतो. त्यामुळे नियमितपणे ग्लास क्लिनरने काचा साफ करणे फायदेशीर ठरते.
शेव्हिंग क्रीमचा हलका थर लावल्यास काचांवर नमी साचत नाही. हा एक सोपा आणि घरगुती उपाय मानला जातो.
डॅशबोर्ड वर सिलिका बॉल्स ठेवल्यास कारमध्ये ओलावा शोषला जातोआणि विंडशील्ड फॉगमुक्त राहण्यास मदत होते.
