साडे ३ मिनिटं ‘मृत’ महिला पोहोचली दुसऱ्या दुनियेत! शुद्धीवर येताच सांगितला थरार!

Sandip Kapde

अनुभव

साडेतीन मिनिटांसाठी मृत्यूसारखा अनुभव आल्याचा दावा एका महिलेने केला आहे.

Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience

घटना

अमेरिकेतील फिलाडेल्फियामध्ये कौटुंबिक जेवणादरम्यान ही धक्कादायक घटना घडली.

अडथळा

स्टेकचा तुकडा घशात अडकल्याने तिचा श्वास पूर्णपणे बंद झाला होता.

प्रयत्न

कुटुंबीयांनी तातडीने हेमलिच मॅन्युवर तंत्र वापरून तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला.

स्थिती

सुमारे साडेतीन मिनिटे ती बेशुद्ध अवस्थेत होती आणि शरीराने प्रतिसाद देणे थांबवले होते.

जाणीव

त्या काळात आपण एखाद्या खोल अंधाऱ्या जागेत जात असल्याचा अनुभव तिला आला.

आठवण

तिच्या संपूर्ण आयुष्यातील घटना डोळ्यासमोर चित्रपटासारख्या फिरू लागल्या होत्या.

पश्चाताप

आपल्या शब्दांनी आणि कृतींनी इतरांना दिलेल्या वेदनांची तिला तीव्र जाणीव झाली.

बदल

या अनुभवामुळे तिचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला.

महत्त्व

पैसा आणि ऐशआरामापेक्षा कर्म आणि प्रेमच सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे तिने सांगितले.

ओढ

पतीबद्दलच्या प्रेमामुळेच आपण पुन्हा जिवंत जगात परत आलो, असे तिला वाटते.

चमत्कार

डॉक्टरांनी तिचे बचावणे हा वैद्यकीयदृष्ट्या चमत्कार असल्याचे म्हटले आहे.

