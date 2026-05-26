साडे ३ मिनिटं ‘मृत’ महिला पोहोचली दुसऱ्या दुनियेत! शुद्धीवर येताच सांगितला थरार!

Sandip Kapde
साडेतीन मिनिटांसाठी मृत्यूसारखा अनुभव आल्याचा दावा एका महिलेने केला आहे.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
अमेरिकेतील फिलाडेल्फियामध्ये कौटुंबिक जेवणादरम्यान ही धक्कादायक घटना घडली.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
स्टेकचा तुकडा घशात अडकल्याने तिचा श्वास पूर्णपणे बंद झाला होता.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
कुटुंबीयांनी तातडीने हेमलिच मॅन्युवर तंत्र वापरून तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
सुमारे साडेतीन मिनिटे ती बेशुद्ध अवस्थेत होती आणि शरीराने प्रतिसाद देणे थांबवले होते.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
त्या काळात आपण एखाद्या खोल अंधाऱ्या जागेत जात असल्याचा अनुभव तिला आला.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
तिच्या संपूर्ण आयुष्यातील घटना डोळ्यासमोर चित्रपटासारख्या फिरू लागल्या होत्या.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
आपल्या शब्दांनी आणि कृतींनी इतरांना दिलेल्या वेदनांची तिला तीव्र जाणीव झाली.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
या अनुभवामुळे तिचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
पैसा आणि ऐशआरामापेक्षा कर्म आणि प्रेमच सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे तिने सांगितले.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
पतीबद्दलच्या प्रेमामुळेच आपण पुन्हा जिवंत जगात परत आलो, असे तिला वाटते.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
डॉक्टरांनी तिचे बचावणे हा वैद्यकीयदृष्ट्या चमत्कार असल्याचे म्हटले आहे.
Woman Claims She Saw Another World After Death-Like Experience
esakal
ICU Nurse Reveals What Patients Say Before Death
esakal