Aarti Badade
१८व्या शतकातील पेशवेकाळात महिलांचे जीवन त्यांच्या सामाजिक स्तर, जात आणि कौटुंबिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळे होते.
Women in Peshwa Era
Sakal
गोपिकाबाई, आनंदीबाई, राधाबाई आणि उमाबाई दाभाडे यांसारख्या महिलांनी राजकारण आणि प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
Women in Peshwa Era
Sakal
उच्चभ्रू घराण्यांतील काही महिलांना वाचन, लेखन आणि हिशोब शिकवला जात असे, तर पत्रव्यवहारातूनही त्यांचा राज्यकारभारातील सहभाग दिसून येतो.
Women in Peshwa Era
Sakal
त्या काळात बालविवाह, पडदा पद्धत आणि विधवांच्या पुनर्विवाहावरील निर्बंध यांसारख्या रूढींमुळे अनेक महिलांचे स्वातंत्र्य मर्यादित होते.
Women in Peshwa Era
Sakal
विधवांना केशवपन आणि साधे राहणीमान स्वीकारावे लागत असे, तर काही उच्चवर्णीय कुटुंबांमध्ये सती प्रथेचेही अस्तित्व होते.
Women in Peshwa Era
Sakal
शेतकरी आणि कारागीर कुटुंबांतील महिला शेती, विणकाम आणि वस्तू विक्री यांसारखी कामे करून कुटुंबाच्या उत्पन्नात हातभार लावत असत.
Women in Peshwa Era
Sakal
नऊवारी साडी, नथ, ठुशी यांसारखे पारंपरिक दागिने आणि मंगळागौर, हळदी-कुंकू व वटपौर्णिमा यांसारख्या सणांमधून महिलांचे सांस्कृतिक जीवन समृद्ध होत असे.
Women in Peshwa Era
Sakal
Pune History, Old Names
Sakal