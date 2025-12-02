महिला की पुरुष! एचआयव्हीचा सर्वात जास्त धोका कोणाला?

Aarti Badade

एचआयव्हीचा धोका

एचआयव्ही (HIV) संसर्गामुळे एड्स (AIDS) होतो, जो रोगप्रतिकारक शक्तीवर (Immune System) परिणाम करतो.

जागतिक आकडेवारी

२०२४ च्या अखेरीस जगभरात अंदाजे ४० लाख लोक एचआयव्ही ग्रस्त (HIV Positive) होते.

महिलांना जास्त धोका

संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN Report) अहवालानुसार, पुरूषांपेक्षा महिलांना एड्सचा धोका अधिक असतो.

असुरक्षित स्थिती

२०२२ मध्ये एचआयव्ही ग्रस्त लोकांमध्ये ५३ टक्के महिला होत्या—याचे कारण असुरक्षित सामाजिक स्थिती आहे.

हिंसाचार आणि विवाह

महिलांवर होणारा हिंसाचार आणि अल्पवयीन विवाह (Child Marriage) यामुळे संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.

संसर्ग टाळण्यासाठी

असुरक्षित लैंगिक संबंध टाळा आणि शारीरिक संबंधांसाठी एकाच जोडीदाराशी (One Partner) बांधिलकी ठेवा.

सुरक्षित उपाय

इंजेक्शन, सुया, रेझर आणि टॅटूची उपकरणे काळजीपूर्वक (Carefully) वापरा.

नियमित तपासणी

एचआयव्ही चाचण्या (HIV Testing) वेळोवेळी करा, विशेषतः गर्भवती महिलांनी बाळाला संसर्ग टाळण्यासाठी चाचणी करावी.

