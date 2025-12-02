महिला की पुरुष! एचआयव्हीचा सर्वात जास्त धोका कोणाला?

Aarti Badade
एचआयव्ही (HIV) संसर्गामुळे एड्स (AIDS) होतो, जो रोगप्रतिकारक शक्तीवर (Immune System) परिणाम करतो.
२०२४ च्या अखेरीस जगभरात अंदाजे ४० लाख लोक एचआयव्ही ग्रस्त (HIV Positive) होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN Report) अहवालानुसार, पुरूषांपेक्षा महिलांना एड्सचा धोका अधिक असतो.
२०२२ मध्ये एचआयव्ही ग्रस्त लोकांमध्ये ५३ टक्के महिला होत्या—याचे कारण असुरक्षित सामाजिक स्थिती आहे.
महिलांवर होणारा हिंसाचार आणि अल्पवयीन विवाह (Child Marriage) यामुळे संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.
असुरक्षित लैंगिक संबंध टाळा आणि शारीरिक संबंधांसाठी एकाच जोडीदाराशी (One Partner) बांधिलकी ठेवा.
इंजेक्शन, सुया, रेझर आणि टॅटूची उपकरणे काळजीपूर्वक (Carefully) वापरा.
एचआयव्ही चाचण्या (HIV Testing) वेळोवेळी करा, विशेषतः गर्भवती महिलांनी बाळाला संसर्ग टाळण्यासाठी चाचणी करावी.
