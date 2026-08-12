जागतिक हत्ती दिन: तुम्हाला हत्तींबद्दलच्या 'या' ७ गोष्टी माहित आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम
हत्तींचे वजन ९ टनांपर्यंत तर उंची १३ फूट असते. त्यांची लांब सोंड पाणी पिण्यापासून ते संरक्षणापर्यंत काम करते. हा विशालकाय प्राणी निसर्गाची अद्भूत कलाकृती आहे.
Amazing Facts About Elephant
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आशियाई हत्तींमध्ये फक्त नरांना सुळे असतात, तर आफ्रिकन हत्तींमध्ये नर-मादी दोघांनाही सुळे असतात. दोन्ही प्रजातींचे शारीरिक वैशिष्ट्य अगदी वेगळे आहे.
Amazing Facts About Elephant
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हत्तीच्या सोंडेत सुमारे दीड लाख स्नायू असतात. याच्या मदतीने ते श्वास घेणे, पिणे आणि वस्तू पकडणे सहज करतात. ही सोंड त्यांना अत्यंत नाजूक कामे करण्यासही मदत करते.
Amazing Facts About Elephant
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हत्तींची स्मरणशक्ती प्रचंड असते. ते जमिनीतील कम्पनांचा वापर करून एकमेकांशी मैलोनमैल संवाद साधू शकतात. त्यांचा मेंदू मानवापेक्षाही अधिक संवेदनशील मानला जातो.
Amazing Facts About Elephant
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हत्ती दिवसाला १५० किलोपर्यंत अन्न खातात. त्यांच्या २.५ सेमी जाड त्वचेतील सुरकुत्या त्यांना थंडावा देतात. सतत चरत राहणे हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा मुख्य भाग आहे.
Amazing Facts About Elephant
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हत्तींचे सुळे हे त्यांचे मोठे झालेले दात असतात. सुळ्यांसाठी होणारी बेकायदेशीर शिकार आज त्यांच्या अस्तित्वावर उठली आहे. मानवी स्वार्थामुळे हा भव्य प्राणी धोक्यात आला आहे.
Amazing Facts About Elephant
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आशियाई हत्ती ४ हजार वर्षांहून अधिक काळ मानवासोबत आहेत. थायलंडमध्ये हत्तींना राष्ट्रीय प्रतीकाचा दर्जा आणि शाही सन्मान मिळतो. मानवी इतिहासात त्यांना नेहमीच आदराचे स्थान मिळाले आहे.
Amazing Facts About Elephant
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