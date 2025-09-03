'हा' आहे जगातील सर्वात मोठा मासा

सकाळ डिजिटल टीम
जगातील सर्वात मोठा मासा कोणता आहे आणि त्याचे वैशिष्ट्ये काय आहेत जाणून घ्या.
व्हेल शार्क हा जगातील सर्वात मोठा मासा आहे. त्याचे वजन १५ टनांपेक्षा जास्त आणि लांबी १८ मीटरपर्यंत असू शकते.
नावामध्ये 'व्हेल' असले तरी तो सस्तन प्राणी नसून, मासा आहे आणि शार्कच्या प्रजातीमधील आहे.
हा मासा प्रचंड मोठा असला तरी तो मानवासाठी पूर्णपणे धोकादायक नाही. तो शांत आणि हळू हालचाल करणारा आहे.
व्हेल शार्क हा फिल्टर फीडर म्हणून ओळखला जातो. तो तोंड उघडून पाणी शोषून घेतो आणि त्यातील लहान जीव, जसे की प्लँक्टन (plankton), क्रिल (krill) आणि लहान मासे खातो.
त्याचे तोंड खूप मोठे असते, जे सुमारे १.५ मीटर रुंद असू शकते, ज्यामुळे त्याला एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पाणी शोषता येते.
प्रत्येक व्हेल शार्कच्या शरीरावर पांढऱ्या किंवा पिवळ्या रंगाचे ठिपके असतात, जे मानवी बोटांच्या ठशांप्रमाणे (fingerprints) अद्वितीय असतात.
व्हेल शार्क सुमारे ७० ते १०० वर्षांपर्यंत जगू शकतात. हे मासे जगातील उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय समुद्रांमध्ये आढळतात, ज्यात भारताचा किनारा देखील समाविष्ट आहे.
वाढत्या शिकारीमुळे आणि जहाजांशी होणाऱ्या टकरीमुळे त्यांची संख्या कमी होत आहे, म्हणून त्यांना 'संकटग्रस्त' प्रजाती म्हणून घोषित केले आहे.