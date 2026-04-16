जगातील सर्वात लांब रस्ता… प्रवास सुरू केला तर शेवट गाठायला वर्ष लागू शकतं!

Sandip Kapde
जगातील सर्वात लांब रस्ता तब्बल ३० हजार किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे, जो एक-दोन नव्हे तर अनेक देशांना जोडतो.
pan american highway
esakal
जगातील सर्वात लांब रस्ता कोणता आहे आणि तो कुठून कुठपर्यंत जातो, असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
pan american highway
esakal
जगातील सर्वात लांब रस्ता म्हणजे पॅन-अमेरिकन हायवे होय.
pan american highway
esakal
हा रस्ता अलास्कातील प्रूडो बेपासून सुरू होऊन अर्जेंटिनातील उशुआइया पर्यंत जातो.
pan american highway
esakal
पॅन-अमेरिकन हायवे सुमारे ३० हजार किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे.
pan american highway
esakal
हा रस्ता एकूण १४ देशांमधून जातो आणि अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको, पनामा, कोलंबिया, अर्जेंटिना यांसारख्या देशांना जोडतो.
pan american highway
esakal
रोड ट्रिप आवडणाऱ्या लोकांसाठी या रस्त्यावर प्रवास करणे एक स्वप्न असते.
pan american highway
esakal
या हायवेवर प्रवास करताना अनेक अडचणी आणि धोक्यांना सामोरे जावे लागते.
pan american highway
esakal
भूस्खलन, अचानक पूर आणि इतर नैसर्गिक संकटांचा धोका या मार्गावर कायम असतो.
pan american highway
esakal
या संपूर्ण रस्त्याचा प्रवास पूर्ण करायला काही महिन्यांपासून ते वर्षभरापर्यंत वेळ लागू शकतो.
pan american highway
esakal
पॅन-अमेरिकन हायवे नंतर एशियन हायवे १ हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लांब रस्ता असून तो सुमारे २०,५५७ किलोमीटर लांब आहे.
pan american highway
esakal
