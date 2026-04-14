चंद्राची दुसरी बाजू पृथ्वीवरून का दिसत नाही?

Sandip Kapde
चंद्र हा पृथ्वीचा एकमेव नैसर्गिक उपग्रह आहे आणि तो नेहमीच आपल्याला एकाच बाजूने दिसतो.
Why We Never See the Moon’s Far Side
esakal
यामागचं मुख्य कारण म्हणजे चंद्राचा स्वतःभोवती फिरण्याचा वेग आणि पृथ्वीभोवती फिरण्याचा वेग एकसारखाच असणे.
या प्रक्रियेला Tidal Locking असं म्हटलं जातं.
म्हणजेच चंद्राला स्वतःच्या अक्षाभोवती एक फेरी पूर्ण करायला जितका वेळ लागतो, तितकाच वेळ तो पृथ्वीभोवती फिरण्यासाठी घेतो.
त्यामुळे चंद्राचा तोच भाग कायम पृथ्वीच्या दिशेने राहतो.
दुसरी बाजू अस्तित्वात असली तरी ती पृथ्वीवरून थेट दिसत नाही.
ही घटना लाखो-कोटी वर्षांच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या परस्पर परिणामांमुळे घडली आहे.
सुरुवातीला चंद्र वेगवेगळ्या गतीने फिरत होता, पण हळूहळू तो समतोल अवस्थेत आला.
त्यामुळे आज आपण चंद्राचा जवळपास तोच चेहरा पाहतो.
मात्र, पृथ्वीवरून आपण चंद्राच्या सुमारे ५९ टक्के भागाचा काही प्रमाणात अभ्यास करू शकतो.
हे शक्य होतं कारण चंद्राच्या हालचालींमध्ये थोडासा हलकासा डोलण्याचा परिणाम दिसतो.
या डोलण्याला Libration असं म्हणतात.
तरीसुद्धा चंद्राची पूर्ण दुसरी बाजू पृथ्वीवरून कधीच स्पष्ट दिसत नाही.
म्हणूनच चंद्राची ‘डार्क साइड’ ही आपल्यासाठी दीर्घकाळ गूढ आणि आकर्षणाचा विषय राहिली आहे. (बीबीसीने याबबत वृत्त दिले आहे)
