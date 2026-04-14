चंद्राची दुसरी बाजू पृथ्वीवरून का दिसत नाही?

Sandip Kapde

उपग्रह –

चंद्र हा पृथ्वीचा एकमेव नैसर्गिक उपग्रह आहे आणि तो नेहमीच आपल्याला एकाच बाजूने दिसतो.

|

esakal

गती –

यामागचं मुख्य कारण म्हणजे चंद्राचा स्वतःभोवती फिरण्याचा वेग आणि पृथ्वीभोवती फिरण्याचा वेग एकसारखाच असणे.

|

esakal

संकल्पना –

या प्रक्रियेला Tidal Locking असं म्हटलं जातं.

|

esakal

फेरी –

म्हणजेच चंद्राला स्वतःच्या अक्षाभोवती एक फेरी पूर्ण करायला जितका वेळ लागतो, तितकाच वेळ तो पृथ्वीभोवती फिरण्यासाठी घेतो.

|

esakal

दिशा –

त्यामुळे चंद्राचा तोच भाग कायम पृथ्वीच्या दिशेने राहतो.

|

esakal

अदृश्य –

दुसरी बाजू अस्तित्वात असली तरी ती पृथ्वीवरून थेट दिसत नाही.

|

esakal

परिणाम –

ही घटना लाखो-कोटी वर्षांच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या परस्पर परिणामांमुळे घडली आहे.

|

esakal

सुरुवात –

सुरुवातीला चंद्र वेगवेगळ्या गतीने फिरत होता, पण हळूहळू तो समतोल अवस्थेत आला.

|

esakal

स्थिरता –

त्यामुळे आज आपण चंद्राचा जवळपास तोच चेहरा पाहतो.

|

esakal

निरीक्षण –

मात्र, पृथ्वीवरून आपण चंद्राच्या सुमारे ५९ टक्के भागाचा काही प्रमाणात अभ्यास करू शकतो.

|

esakal

हलचल –

हे शक्य होतं कारण चंद्राच्या हालचालींमध्ये थोडासा हलकासा डोलण्याचा परिणाम दिसतो.

|

esakal

लिब्रेशन –

या डोलण्याला Libration असं म्हणतात.

|

esakal

मर्यादा –

तरीसुद्धा चंद्राची पूर्ण दुसरी बाजू पृथ्वीवरून कधीच स्पष्ट दिसत नाही.

|

esakal

गूढ –

म्हणूनच चंद्राची ‘डार्क साइड’ ही आपल्यासाठी दीर्घकाळ गूढ आणि आकर्षणाचा विषय राहिली आहे. (बीबीसीने याबबत वृत्त दिले आहे)

|

esakal

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

|

esakal

येथे क्लिक करा