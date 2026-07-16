World Snake Day: 'हे'आहेत भारतात आढळणारे बिनविषारी साप!

सकाळ डिजिटल टीम

जागतिक सर्प दिन विशेष

अनेकजण भीतीपोटी सगळ्याच सापांना विषारी समजून मारतात, पण आपल्या परिसरातील काही साप हे पूर्णपणे बिनविषारी असतात जे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

world snake day

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अजगर

हा भारतातील सर्वात मोठा बिनविषारी साप असून तो जंगलात आणि खडकाळ भागात राहतो. एकदा मोठे भक्ष्य खाल्ल्यानंतर हा साप पुढील सहा महिने शिकार न करता राहू शकतो.

Indian Rock Python

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धामण

हा अतिशय चपळ आणि वेगाने धावणारा साप असून उंदीर-घुशी हे त्याचे मुख्य अन्न आहे. शेतकऱ्यांचा मित्र असलेला हा साप केवळ माणसाला घाबरवण्यासाठी कधीकधी हल्ला करतो.

Rat snake

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तस्कर

हा अत्यंत शांत स्वभावाचा आणि अंगावर बुद्धिबळासारखे सुंदर पट्टे असणारा देखणा साप आहे. हा मानवी वस्तीजवळ सहज मिळून येतो आणि पाळीव प्राण्यांना कोणतीही इजा करत नाही.

Common Trinket Snake

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गवत्या

हा हिरव्या रंगाचा लहान साप गवतात स्वतःला लपवून ठेवण्यात तरबेज असतो. भीती वाटल्यास हा मान फुगवून नागासारखा खोटा फणा काढण्याचा प्रयत्न करतो.

Green Keel back

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वाळा

हा दिसायला हुबेहूब गांडुळासारखा असणारा सर्वात लहान आणि आंधळा साप आहे. हा संपूर्ण वेळ जमिनीखाली राहून मुंग्या आणि त्यांची अंडी खाऊन जगतो.

Ramphotyphlops braminus

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हरणटोळ

हा हिरव्या रंगाचा लांब साप जंगलातील वेलींवर आणि झाडांवरच आपले जीवन जगतो. हा अतिशय मंद गतीचा असून झाडाच्या पानांमध्ये हुबेहूब मिळून मिसळून जातो.

Green Vine Snake

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कुकरी

या सापाचे दात नेपाळी कुकरी शस्त्रासारखे धारदार आणि वक्र आकाराचे असतात. याच्या डोक्यावर इंग्रजीतील उलट्या 'V' अक्षरासारख्या तीन स्पष्ट खुणा आढळतात.

oligodon arnensis

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डुर्क्या घोणस

हा अजगराचा सुस्त नातेवाईक असून प्रामुख्याने रेताड जमिनीत किंवा बिळात राहतो. इतर सापांसारखी अंडी न घालता हा थेट जिवंत पिल्लांना जन्म देतो.

gonglyophis conicus

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कवड्या

हा रात्रीच्या वेळी घरांच्या भिंतीत किंवा गोठ्यात उंदीर शोधण्यासाठी फिरणारा साप आहे. अनेक लोक याला चुकीने विषारी मण्यार समजून मारण्याची मोठी चूक करतात.

Wolf snake

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नायकुळ

हा अतिशय चपळ आणि वेगाने पळणारा साप प्रामुख्याने दिवसा वावरतो. हा उंदीर खाऊन जगतो आणि शेतातील पिकांचे नुकसान होण्यापासून वाचवतो.

Banded Racer

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