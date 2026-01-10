हार्ट पेशंटसाठी गुड न्यूज! सर्जरीशिवाय काम करणारा जगातील सर्वात छोटा पेसमेकर

Aarti Badade

जगातील सर्वात छोटा पेसमेकर

संशोधकांनी आता खूप छोट्या आकाराचा जगातील सर्वात लहान आणि प्रगत पेसमेकर विकसित केला आहे.

शरीरात आपोआप विरघळणार

या पेसमेकरचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर तो शरीरात सुरक्षितपणे आपोआप विरघळून जातो.

पुन्हा सर्जरीची गरज नाही

पारंपारिक पेसमेकरच्या उलट, हा पेसमेकर बाहेर काढण्यासाठी रुग्णाला दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्याची गरज भासणार नाही.

हार्ट रिदमवर नियंत्रण

हृदयविकाराचा झटका किंवा शस्त्रक्रियेनंतर बिघडलेला हार्ट रिदम नियंत्रित करण्यासाठी हे उपकरण अत्यंत प्रभावी आहे.

संसर्गाचा धोका कमी

दुसऱ्यांदा सर्जरी टाळता आल्यामुळे रुग्णांना होणारा इन्फेक्शन (संसर्ग) आणि सूज येण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

खर्च आणि वेळेची बचत

या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रुग्णालयातील अवाढव्य खर्च कमी होईल आणि रुग्ण लवकर बरे होऊन घरी परतू शकतील.

शरीराशी जुळणारे तंत्रज्ञान

हे उपकरण पूर्णपणे मानवी शरीराशी सुसंगत असून ठराविक काळानंतर त्याचे अस्तित्व आपोआप नष्ट होते.

भविष्यातील आधुनिक उपचार

वैद्यकीय क्षेत्रातील हा शोध भविष्यात हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी अत्यंत सुरक्षित आणि सोपा उपचार मार्ग ठरणार आहे.

