Nuclear Power Countries: 'अणवस्त्र' शक्ती असणारे जगातील सर्वात बलशाली देश; जाणून घ्या,भारताचे स्थान काय ?

Mayur Ratnaparkhe

अमेरिका -

अमेरिकेकडे जगात सर्वाधिक तब्बल ५ हजार १७७ अणवस्त्र आहेत.

रशिया -

रशियाकडे ५ हजार ४५९ अणवस्तर आहे. हा जगातील सर्वात मोठा न्युक्लिअर आर्सेनल देश आहे.

चीन -

चीनकडे 600 अणवस्त्र आहेत आणि हा देश वेगाने क्षेपणास्रे सिस्टम विकसित करत आहे

फ्रान्स -

फ्रान्सकडे 290 अणवस्रे असून, यूरोपचा प्रमुख आण्विक देश व NATO चा सदस्य आहे.

ब्रिटन -

ब्रिटनकडे 225 अणवस्रे आहेत आणि ट्रायडेंट मिसाईल सिस्टमवर अवलंबून असणाऱ्या या देशाकडे मर्यादित परंतू अत्याधुनिक स्टॉक आहे.

भारत -

भारताकडे 180 अणवरस्त्रांची शक्ती आहे आणि 'नो फर्स्ट यूज' चे भारताचे धोरण आहे.

पाकिस्तान -

पाकिस्तानकडे 170 अणवस्त्रे आहेत. भारताविरोधा न्यूक्लिअर बॅलन्स राखण्याचे पाकिस्तानचे धोरण आहे.

इस्राईल -

इस्राईलकडे 90 अणवस्त्रे आहेत. औपचारिक रूपाने अण्वस्रधारी नाही, परंतू एटॉमिक क्षमता राखून आहे.

उत्तर कोरिया -

उत्तर कोरियाकडे 50 अणवस्त्रे असून लागोपाठ क्षेपणास्र चाचण्यांमुळे हा देश जागतिक चिंतेचे केंद्र बनलाय.

