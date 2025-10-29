सकाळ डिजिटल टीम
पाण्याच्या बाबतीत जगात सर्वात श्रीमंत देश कोणता आहे तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या या देशाबद्दल
Brazil water wealth
sakal
गोड्या पाण्याच्या (Freshwater) एकूण नवीकरणीय साठ्यामध्ये (Total Renewable Freshwater Resources) ब्राझील हा देश जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
Brazil water wealth
sakal
ब्राझीलमध्ये अंदाजे ८,२३३ घन किलोमीटर ($8,233 \text{ km}^3$) इतके प्रचंड नवीकरणीय गोड्या पाण्याचे साठे उपलब्ध आहेत.
Brazil water wealth
sakal
जगातील एकूण गोड्या पाण्याच्या साठ्यापैकी सुमारे १२% ($12\%$) हिस्सा एकट्या ब्राझीलमध्ये आहे.
Brazil water wealth
sakal
जगातील सर्वात मोठी नदी प्रणाली असलेली ॲमेझॉन नदी (Amazon River) ब्राझीलमधून वाहते, जे या प्रचंड जलसंपदेचे मुख्य कारण आहे.
Brazil water wealth
sakal
'नवीकरणीय' (Renewable) याचा अर्थ हे पाणी नैसर्गिक जलचक्रामुळे (पाऊस, नद्या आणि भूजल पुन्हा भरले जाणे) सतत उपलब्ध होते.
Brazil water wealth
sakal
ब्राझीलमध्ये भूगर्भातील (Groundwater) गोड्या पाण्याचे साठेही मोठ्या प्रमाणात आहेत.
Brazil water wealth
sakal
सर्वात जास्त साठा या निकषात ब्राझील अव्वल आहे; मात्र, सर्वात स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध असणाऱ्या देशांच्या यादीत फिनलंड (Finland) किंवा आइसलँडसारखे (Iceland) देश पुढे आहेत.
Brazil water wealth
sakal
जरी साठा मोठा असला तरी, प्रभावी जलव्यवस्थापन (Water Management) आणि प्रदूषण नियंत्रण हे ब्राझीलसमोरील मोठे आव्हान आहे.
Brazil water wealth
sakal
Cyclone
ESakal