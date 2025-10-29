पाण्याच्या बाबतीत जगात सर्वात श्रीमंत देश कोणता आहे?

पाण्याच्या बाबतीत जगात सर्वात श्रीमंत देश कोणता आहे तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या या देशाबद्दल

क्रमांक एक

गोड्या पाण्याच्या (Freshwater) एकूण नवीकरणीय साठ्यामध्ये (Total Renewable Freshwater Resources) ब्राझील हा देश जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

साठ्याचे प्रमाण

ब्राझीलमध्ये अंदाजे ८,२३३ घन किलोमीटर ($8,233 \text{ km}^3$) इतके प्रचंड नवीकरणीय गोड्या पाण्याचे साठे उपलब्ध आहेत.

जागतिक वाटा

जगातील एकूण गोड्या पाण्याच्या साठ्यापैकी सुमारे १२% ($12\%$) हिस्सा एकट्या ब्राझीलमध्ये आहे.

ॲमेझॉन नदी

जगातील सर्वात मोठी नदी प्रणाली असलेली ॲमेझॉन नदी (Amazon River) ब्राझीलमधून वाहते, जे या प्रचंड जलसंपदेचे मुख्य कारण आहे.

नैसर्गिक चक्र

'नवीकरणीय' (Renewable) याचा अर्थ हे पाणी नैसर्गिक जलचक्रामुळे (पाऊस, नद्या आणि भूजल पुन्हा भरले जाणे) सतत उपलब्ध होते.

भूजल साठा

ब्राझीलमध्ये भूगर्भातील (Groundwater) गोड्या पाण्याचे साठेही मोठ्या प्रमाणात आहेत.

स्वच्छ पाणी

सर्वात जास्त साठा या निकषात ब्राझील अव्वल आहे; मात्र, सर्वात स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध असणाऱ्या देशांच्या यादीत फिनलंड (Finland) किंवा आइसलँडसारखे (Iceland) देश पुढे आहेत.

पाणी वापर

जरी साठा मोठा असला तरी, प्रभावी जलव्यवस्थापन (Water Management) आणि प्रदूषण नियंत्रण हे ब्राझीलसमोरील मोठे आव्हान आहे.

