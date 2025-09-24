जगातील सर्वात उंचावरचे पोस्ट ऑफिस आहे भारतात, गिनीज बुकमध्येही नोंद; पाहा फोटो

Yashwant Kshirsagar
जगातील सर्वात उंच पोस्ट ऑफिस दुसऱ्या कोणत्या देशात नाही तर आपल्या भारतात आहे.
भारतातील हे पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेशात आहे.
हिक्कीम नावाचे एक गाव हिमाचल प्रदेशातील स्पिती खोऱ्यात आहे.
याच गावात जगातील सर्वात उंच पोस्ट ऑफिस आहे.
हे पोस्ट ऑफिस नोव्हेंबर १९८३ मध्ये सुरु करण्यात आले आहे.
या पोस्ट ऑफिसची उंची समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ४,४०० मीटर किंवा १४,५६७ फूट आहे.
या पोस्ट ऑफिसचा पोस्टकोड १७२११४ आहे.
हे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये देखील नोंदवले गेले आहे.
काझा येथून टॅक्सी किंवा सरकारी बसने येथे पोहोचता येते. हे गाव काझा येथून अंदाजे ४६ किलोमीटर अंतरावर आहे. तर शिमल्यावरुन ५०० किलोमीटर आहे.
