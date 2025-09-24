जगातील सर्वात उंचावरचे पोस्ट ऑफिस आहे भारतात, गिनीज बुकमध्येही नोंद; पाहा फोटो

Yashwant Kshirsagar

भारत

जगातील सर्वात उंच पोस्ट ऑफिस दुसऱ्या कोणत्या देशात नाही तर आपल्या भारतात आहे.

हिमाचल प्रदेश

भारतातील हे पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेशात आहे.

स्पिती खोरे

हिक्कीम नावाचे एक गाव हिमाचल प्रदेशातील स्पिती खोऱ्यात आहे.

विक्रम

याच गावात जगातील सर्वात उंच पोस्ट ऑफिस आहे.

सुरुवात

हे पोस्ट ऑफिस नोव्हेंबर १९८३ मध्ये सुरु करण्यात आले आहे.

उंची

या पोस्ट ऑफिसची उंची समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ४,४०० मीटर किंवा १४,५६७ फूट आहे.

पिनकोड

या पोस्ट ऑफिसचा पोस्टकोड १७२११४ आहे.

गिनीज बुकमध्ये नोंद

हे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये देखील नोंदवले गेले आहे.

कसे पोहोचायचे?

काझा येथून टॅक्सी किंवा सरकारी बसने येथे पोहोचता येते. हे गाव काझा येथून अंदाजे ४६ किलोमीटर अंतरावर आहे. तर शिमल्यावरुन ५०० किलोमीटर आहे.

