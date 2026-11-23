Varsha Balhe
जगातील सर्वात शेवटचे गाव तुम्हाला माहिती आहे का? नॉर्वेच्या उत्तरेला असलेल्या स्वालबार्ड या आर्क्टिक बेटसमूहाला अनेकदा ‘जगातील शेवटचे गाव’ म्हटलं जातं. इथलं टोकाचं हवामान आणि वेगळे नियम पाहून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल.
World's Last Village
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स्वालबार्ड हा नॉर्वेच्या उत्तरेला असलेला बर्फाळ बेटसमूह आहे. इथल्या लॉन्गइयरब्येन या शहरात सुमारे अडीच ते तीन हजार लोक राहतात. वर्षातील अनेक महिने इथे सूर्य दिसत नाही, तर उन्हाळ्यात काही काळ सूर्य मावळतच नाही.
World's Last Village
esakal
स्वालबार्डमध्ये मृत्यू होणं कायद्याने गुन्हा नाही. मात्र, इथल्या कायम गोठलेल्या जमिनीमुळे मृतदेहांचं विघटन व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने इथे दफन करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. गंभीर आजारी रुग्णांना उपचारांसाठी नॉर्वेच्या मुख्य भूमीवर हलवलं जातं.
World's Last Village
esakal
स्वालबार्डमधील नियमही वेगळे आहेत. इथल्या पक्ष्यांचं संरक्षण करण्यासाठी मांजरी पाळण्यावर बंदी आहे. शहराबाहेर जाताना ध्रुवीय अस्वलांचा धोका लक्षात घेऊन योग्य सुरक्षा व्यवस्था आणि बंदूक बाळगण्याची शिफारस केली जाते.
World's Last Village
esakal
स्वालबार्डमध्ये हिवाळ्यात अनेक महिने सूर्य क्षितिजावर येत नाही. या काळाला ‘पोलर नाईट’ म्हणतात. तर उन्हाळ्यात मध्यरात्रीही सूर्य आकाशात दिसतो. या नैसर्गिक घटनेला ‘मिडनाइट सन’ असं म्हटलं जातं.
World's Last Village
esakal
स्वालबार्डमध्ये प्रवेशासाठी व्हिसाची अट नाही. मात्र, इथे राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी स्वतःच्या खर्चाची व्यवस्था असणं आवश्यक आहे. व्हिसाची गरज नसली तरी प्रत्येकाला कोणत्याही अटींशिवाय राहता येतं, असं नाही.
World's Last Village
esakal
स्वालबार्डमध्ये जगातील महत्त्वाच्या बीजसाठ्यांपैकी एक असलेला ‘ग्लोबल सीड व्हॉल्ट’ आहे. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध किंवा इतर संकटांच्या काळात शेतीसाठी उपयोगी ठरावीत म्हणून जगभरातील पिकांची बियाणं इथे सुरक्षित ठेवली जातात. त्यामुळे या बर्फाळ बेटसमूहाचं महत्त्व आणखी वाढलं आहे.
World's Last Village
esakal
Malana Village No Touch Rule
esakal