2,43,000 किमी इतका लांब समुद्रकिनारा कोणता?

Aarti Badade

जगातील सर्वात मोठी किनारपट्टी

समुद्रकिनाऱ्यांचा विचार करताना देशाचा आकार आणि त्याची भौगोलिक रचना विचारात घ्यावी लागते. जगातील सर्वात लांब किनारपट्टी कोणत्या देशाला लाभली आहे?

Sakal

कॅनडा

जगातला सर्वात लांब समुद्रकिनारा लाभलेला देश म्हणजे कॅनडा आहे. कॅनडाची किनारपट्टी अटलांटिक, पॅसिफिक आणि आर्क्टिक महासागरांपर्यंत पसरलेली आहे.

Sakal

विक्रमी लांबी

कॅनडाच्या किनारपट्टीची लांबी सुमारे २,४३,००० किलोमीटर आहे. ही लांबी जगातील एकूण किनारपट्टीच्या सुमारे १५ टक्के आहे!

Sakal

भौगोलिक योगदान

ब्रिटिश कोलंबिया, न्यूफाउंडलंड आणि लॅब्रेडोर, तसेच कॅनेडियन आर्क्टिक द्वीपसमूह हे प्रांत या विक्रमी किनारपट्टीत मोठे योगदान देतात.

Sakal

लांबी मोजण्याची पद्धत

'Coastline Paradox' या संकल्पनेनुसार, किनारपट्टीची लांबी मोजण्याची पद्धत जितकी तपशीलात (बारीकसारीक वळणे मोजल्यास) असते, तितकी ती वाढते.

Sakal

आंतरराष्ट्रीय मान्यता

CIA World Factbook आणि National Geographic या दोन्ही संस्थांनी कॅनडाची किनारपट्टी जगातील सर्वात लांब असल्याचे मान्य केले आहे.

Sakal

भारताची किनारपट्टी

भारताची किनारपट्टी सुमारे ७,५१६ किलोमीटर लांबीची आहे. ही अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर यांच्या दरम्यान पसरलेली आहे, जी व्यापार आणि मासेमारीचे केंद्र आहे.

Sakal

कुचीपुडी... एका गावाचं नाव ज्याने जगाला दिली भारतीय नृत्यकलेची ओळख!

Sakal

येथे क्लिक करा