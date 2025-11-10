2,43,000 किमी इतका लांब समुद्रकिनारा कोणता?

Aarti Badade
समुद्रकिनाऱ्यांचा विचार करताना देशाचा आकार आणि त्याची भौगोलिक रचना विचारात घ्यावी लागते. जगातील सर्वात लांब किनारपट्टी कोणत्या देशाला लाभली आहे?
जगातला सर्वात लांब समुद्रकिनारा लाभलेला देश म्हणजे कॅनडा आहे. कॅनडाची किनारपट्टी अटलांटिक, पॅसिफिक आणि आर्क्टिक महासागरांपर्यंत पसरलेली आहे.
कॅनडाच्या किनारपट्टीची लांबी सुमारे २,४३,००० किलोमीटर आहे. ही लांबी जगातील एकूण किनारपट्टीच्या सुमारे १५ टक्के आहे!
ब्रिटिश कोलंबिया, न्यूफाउंडलंड आणि लॅब्रेडोर, तसेच कॅनेडियन आर्क्टिक द्वीपसमूह हे प्रांत या विक्रमी किनारपट्टीत मोठे योगदान देतात.
'Coastline Paradox' या संकल्पनेनुसार, किनारपट्टीची लांबी मोजण्याची पद्धत जितकी तपशीलात (बारीकसारीक वळणे मोजल्यास) असते, तितकी ती वाढते.
CIA World Factbook आणि National Geographic या दोन्ही संस्थांनी कॅनडाची किनारपट्टी जगातील सर्वात लांब असल्याचे मान्य केले आहे.
भारताची किनारपट्टी सुमारे ७,५१६ किलोमीटर लांबीची आहे. ही अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर यांच्या दरम्यान पसरलेली आहे, जी व्यापार आणि मासेमारीचे केंद्र आहे.
